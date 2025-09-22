Byli v Ano, šéfe! Pak rozjeli s Pohlreichem franšízu. Teď ostravský Mama’s Burger dorazil do Prahy
Mama’s Burger otevřeli bratři Kaňákovi v roce 2016 v Ostravě. Nyní mají několik poboček po celém Česku, a to díky franšíze, do níž s nimi vstoupil známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Nově otevřeli pobočku na pražském Ládví a chystají se do obchodního centra Arkády Pankrác.
Začalo to v roce 2016. Do pár měsíců fungujícího ostravského podniku Mama’s dorazil štáb Ano, šéfe! natáčet díl oblíbeného pořadu. Šéf Pohlreich měl pár připomínek: vadilo mu, že styl ostravské restaurace nešel dohromady s tím, co se tam vařilo, tedy hlavně burgery a hot dogy, a nespokojený byl také s kvalitou housek. Když ale s natáčením končil, udělil podniku rovnou tři hvězdy, tedy maximum, a na kameru prohlásil: „Začíná mě mrzet, že to sem mám tak daleko!“
Netrvalo dlouho a Pohlreich se do Mama’s vrátil rovnou s nabídkou spolupráce. Skupinka rozjela franšízu. I díky tomu teď vyhlášené bistro Mama’s Burger zamířilo také do Prahy.
Za Mama’s Burgerem stojí bratři Jan a David Kaňákovi. V Ostravě začínali s food truckem, pak se ale rozhodli otevřít si zmiňovanou pobočku. Když se pak k bratrům přidal známý šéfkuchař, který vymyslel, že by se podnik franšízoval, bylo jen otázkou času, kdy značka zamíří také do hlavního města.
Letní testovací provoz je u konce
Mama’s zde v létě otevřelo v Beachklubu Ládví, zatím ve zkušebním režimu. Nyní se do toho vrhá naplno. „Oslovili nás jako první a jsme rádi. Beachclub představuje skvělé spojení dobrého jídla a sportu,“ uvedl pro e15.cz manažer franšíz Pavel Kostka. Chystá se ale i druhá pražská pobočka. Ta by měla být v obchodním centru Arkády Pankrác zhruba do měsíce.
To vše s podporou samotného Pohlreicha, který na vše dohlíží. Bratři pak dodávají, že jim šéfkuchař pomohl prošlapat cestu. „Na začátku to bylo těžké, Zdeněk nám ukázal směr,“ uvádí David Kaňák s tím, že burgery jsou vlastně hrozně jednoduchá věc, nejdůležitější je ale dodržet čerstvost. Kvalitu v jednotlivých franšízách si přitom zakladatelé Mama’s Burger hlídají. Mají k tomu supervizora, který na všechny pobočky dohlíží.
Rychle do regionů
Cílem je mít pobočku v každém městě nad 40 tisíc obyvatel. Do konce měsíce by to měl být také Tábor a ještě letos i Karlovy Vary. Už teď je Mama’s Burger také v Chebu, ve Svitavách a v Pardubicích, v Olomouci vznikla pobočka v přestavěné benzinové pumpě, dvě pobočky už má také Brno a jedna provozovna otevřela ve slovenské Bratislavě. Všechno zejména díky nápadu Mama’s bistro franšízovat. Vznikla tak firma 4 Hombres, ve které má zhruba čtvrtinový podíl i samotný Pohlreich.
Případným zájemcům nabízí buď možnost otevřít si klasické kamenné bistro, nebo pobočku v mobilním kontejneru. Ať tak nebo tak, za licenční poplatek 1,1 milionu korun a sedm procent z čistého měsíčního obratu dostanou podnikatelé mimo jiné design exteriéru a interiéru podniku od studia Stojkov a několik původních burgerů v nabídce.
Do budoucna by se Kaňákovi s konceptem dostali rádi také do obchodů, a to s jednotlivými produkty. V prodeji se tak prý časem může objevit například jejich karamelizovaná cibule.
Kaňákovi odstartovali svoje podnikání ve food trucku, ve kterém dělali hot dogy. Pak se chtěli posunout dál, a tak otevřeli v Ostravě podnik. Přidali také hamburgery. Lidé se ale nehrnuli. Kamarád je tajně přihlásil do pořadu Ano, šéfe! Od té doby se všechno změnilo.