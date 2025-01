Bývalý král hazardu Tsoukernik se probral z kómatu. Loni prodal impérium za několik miliard

Tsoukernik se narodil v Rusku, vyrůstal v Izraeli. Během dospívání žil chvíli v Itálii a následně v kanadském Torontu. Obchod se starožitnostmi a uměním ho ale nakonec v roce 1993 dovedl do Prahy, kde se také rozhodl zůstat. Ve svém obchodě v Celetné ulici pak v pouhých devatenácti letech vydělal první milion dolarů – starožitnost, kterou vykoupil za pouhých 1500 korun, totiž dokázal prodat až za desetinásobek. „Vzal jsem Sidol a pořádně ji vyleštil,“ popisoval své podnikatelské začátky s leštidlem na stříbro v ruce před čtyřmi lety pro Forbes.

Hazardní impérium: hotel, casino a online sázení Kingsbet

V Česku nakonec společně se Scottem Hannem a Richardem Kučíkem založil společnost Kings Entertainment, která dnes spadá pod mateřskou Vestar Group Holding (VGH). Právě většinový podíl v této hazardní skupině loni Tsoukernik prodal dalším společníkům za odhadovaných až 400 milionů eur. Dnes tak Hanna a Kučík každý drží 50 procent akcií.

Leon Tsoukernik (51) Narodil se v Moskvě v roce 1973 do židovské rodiny, část života žil v Izraeli

V roce 1993 přišel do Prahy a začal podnikat v oblasti starožitností, o deset let později vstupuje do světa hazardu výstavbou jednoho z nejznámějších kasin v Česku: King's Casino v Rozvadově

Do loňského července byl hlavním společníkem Vestar Group Holding, která je mateřskou společností Kings Entertainment (Kings Casino a Admiral Casino v Rozvadově, Česká republika a Kings Casino v hotelu Hilton, Praha, Česká republika) a Kingsbet (nově spuštěná online herní platforma)

Je mecenášem a filantropem – po začátku války na Ukrajině přispěl na pomoc ukrajinským dětem přes milion eur

Sbírá umění a luxusní automobily. Do rozvadovského kasina obvykle létá vrtulníkem

Prvním projektem společnosti Kings Entertainment bylo vybudování jednoho z nejznámějších kasin v Česku – rozvadovského Kings Casina. „Prvních několik let tam Leon doslova bydlel a měl zásadní podíl na vývoji Kings. Během uplynulých 21 let podnik sedmkrát rozšířil a většinu svého času věnoval tomu, aby Kings vyrostl do dnešní podoby,“ popisuje Hanna. On i Kučík byli doposud převážně tichými společníky, to se ale po odkupu Tsoukernikových podílů pravděpodobně změní.

Do portfolia skupiny dál patří casino Admiral v Rozvadově nebo Kings Casino v hotelu Hilton na pražské Florenci. Loni v červenci ještě stihl Tsoukernik společně s bývalým generálním ředitelem Fortuny Davidem Vaňkem spustit online sázkovou kancelář Kingsbet. „Z našich dat vidíme, že máme nejlepší vstup v kategorii digitálního byznysu v historii českého trhu. Měli jsme lepší nástup než svého času Betano,“ pochvaloval si Vaněk koncem loňského roku začátek sázkařského startupu pro Hospodářské noviny.

Interiér King's Casino v Rozvadově | Kings Casino

Na svých projektech Tsoukernik pravidelně spolupracoval s investiční skupinou J&T. V roce 2016 podpořila nákladnou miliardovou stavbu hotelu u rozvadovského kasina, loni v září zase původem ruský podnikatel vystavil část ze své umělecké sbírky v síni Magnus Art přímo v budově J&T. Obrazy, plastiky a sochy, které tak zpřístupnil veřejnosti, dosahují hodnoty ve vyšších stovkách milionů korun.

Vystavená díla ze sbírky Leona Tsoukernika v budově J&T | J&T

Rekordní výhry v pokeru i na automatech

On sám je přitom kromě vášnivého sběratele umění také hráčem pokeru a patří mezi ty označované jako High Rollers – hraje turnaje s vysokými vstupy a v případě vítězství si tak dokáže sáhnout na výhry v řádech stovek tisíc dolarů. Na jaře 2018 například vyhrál na pokerovém turnaji v Montréalu 4,7 milionu dolarů, v hracím automatu zase v roce 2020 téměř 35 milionů korun.

Po odchodu z byznysu se Tsoukernik nechal slyšet, že se chce více věnovat rodině a svým dalším aktivitám – umění, mecenášství, ale i obchodu s nemovitostmi. Dál uvedl, že si hodlá splnit svůj sen a postavit moderní synagogu v Mariánských Lázních. Kvůli té před dvěma lety koupil pozemky, na kterých již v minulosti stála.