Byznysové impérium Ryana Reynoldse. Investoval do alkoholu, fotbalu nebo operátora | e15.cz

Kanadský herec Ryan Reynolds, který je známý zejména díky komiksovému superhrdiovi Deadpoolovi, za poslední roky vybudoval různorodé byznysové impérium, díky němuž vydělal stovky milionů dolarů. „Většinu času jsem se v práci vezl s ostatními, byl jsem jen pasažér. Jednoho dne jsem si řekl: Co kdybych byl více než to?“ popisuje Reynolds moment, které vše změil, a on začal budovat svůj neherecký pracovní život.

Pětiligový fotbalový klub z Walesu, který zná celý svět, stamilionová značka alkoholu, alternativní telefonní operátor nebo marketingová a produkční agentura. To jsou pouze jen některé projekty, které herci Reynoldsovi prošly za poslední roky rukama.

Naposledy bylo o jeho byznysu slyšet před pár dny, když T-Mobile koupil virtuálního operátora Mint Mobile za 1,35 miliardy dolarů. Právě v Mintu měl Reynolds 25procentní podíl a byl také hlavní tváří firmy. Podobně úspěšné bylo také jeho angažmá ve značce alkoholu American Aviation Gin, který po dvouletém částečném vlastnictví prodal evropskému výrobci tvrdého alkoholu Diageo za 610 milionů dolarů.

Ryan Reynolds značka ginu - The Aviation Gin, který dříve spoluvlastnil. Je velice velice bylinkový, nicméně stále jemný. Autor: The Aviation Gin

Reynolds je přitom stále hlavně herec. Začínal v 90. letech v málo známých sitcomech, přes které se postupně dostal až k největším filmovým hitům. Nezůstal ovšem jen u hraní, na části snímků, ve kterých se objevil, se podílel jako spoluautor a producent. Podle svých slov ho k tomu vedl pocit, že filmy, ve kterých hraje, byly dobré, ale neudělaly díru do světa. To se rozhodl změnit a od té doby se podílí přímo na výrobě. Možná i proto patří mezi nejlépe placené herce na světě, za jeden snímek si vydělá kolem 20 milionů dolarů.

Poprvé se mu tento přístup vyplatil právě u jeho zřejmě nejznámějšího díla – superhrdiny Deadpoola. Na jeho výrobu a propagaci neměl příliš peněz, o to kreativnější musel být. „Myslím, že člověk je schopen mnohem větších věcí, když má k dispozici méně zdrojů,“ popsal svůj přístup k tvorbě a byznysu před časem listu Wall Street Journal.

Úspěch Deadpoola málokdo čekal a skoro nikdo mu nerozuměl. „Udělali všechno špatně a dopadlo to dobře,” popsal před lety pro magazín Deadline anonymní filmař. „Co fungovalo pro Deadpoola, možná funguje jen pro Deadpoola,“ cituje Deadline oborníka Paula Dergarabediana.

Ryan Reynolds jako Deadpool. Autor: 20th Century Fox

Jak se ovšem ukázalo, opak byl pravdou. Reynoldsův přístup lze opakovat, právě na něm de facto stojí další jeho byznysové úspěchy. Kanadský herec po nečekaném úspěchu založil s Georgem Deweyem, který řídil marketing Deadpoola, reklamní a producentskou společnost Maximum Effort. Ta je od té doby s Reynoldsovým byznysem neodmyslitelně spojena, know-how, které Reynolds a Dewey získali při propagaci prvního Deadpoola, posléze uplatnili například právě u firem Mint Mobile a American Aviation Gin. „Milujeme vyprávění příběhů. Martketing je do určitého rozsahu storytelling na dietě,“ myslí si Reynolds.

Maximum Effort ovšem není reklamní agentura v tom smyslu, který si představí většina lidí. Reynoldsova firma vzala celý obor a převrátila ho naruby. Jinými slovy, Ryan Reynolds a jeho tým nejprve vymyslí podobu reklamy, jako tu, ve které se Satan zamiluje do roku 2020, a až poté najde vhodné klienty, což byla v tomto případě Match Group, která provozuje například seznamovací aplikaci Tinder a v jejímž představenstvu Reynolds později usedl. „Všechno děláme na zelené louce. Je to rychlé a levné, charakter je důležitější než spektákl,“ popsal ve zmíněném rozhovoru pro americký list Wall Street Journal Reynolds.

Změnu svého přístupu následně Reynolds otiskl i do dalšího svého díla, tedy filmu Free Guy. Ten je zjednodušeně o postavě v počítačové hře, která jednoho dne procitne a začne se chovat dle své vlastní vůle a nikoliv dle jí určeného programování, podle kterého existuje jen proto, aby dotvářela věrohodnost prostředí pro hráče.

„Předobraz počítačové hry je pouze k upoutání pozornosti. Film, který mě zajímá, by měl být alegorií na osobní procitnutí v cynickém světě, tedy o touze vystoupit z pozadí a mít vliv na svůj vlastní život a svět,“ popsal Reynolds v roce 2016 režisérovi Shawnu Levymu, který scénář původně odmítl jako příliš fádní. Slova kanadského herce dle vyjádření režiséra změnila kategorické „ne“ na „téměř ano“ během pár sekund.

Zřejmě nejvíce pozornosti ovšem představitel filmového Deadpoola upoutal, když spolu s dalším americkým hercem Robem McElhenneyem koupil do té doby málo známý fotbalový klub ze severního Walesu Wrexham AFC. Ačkoliv to vypadá, že se může jednat o lehkovážnou akci dvou kamarádů z Hollywoodu, tak taková představa je vzdálená realitě. Nynější vlastníci zřejmě nejznámějšího velšského klubu se téměř neznali, když spolu za téměř tři miliony dolarů klub koupili. Reálně se potkali až tři měsíce poté, co se vrhli do fotbalového dobrodružství.

Ačkoliv Reynolds fotbalu do té doby nerozuměl, dokázal k Wrexhamu přitáhnout globální pozornost. O snažení lokálního klubu o postup do vyšší ligy dokonce vznikla dokumentární série Welcome to Wrexham, díky tomu si do té doby málo zajímavý klub z britských ostrovů našel fanoušky po celém světě. A k Wrexhamu se přiklonili i sponzoři, tamní fotbalisté nosí na dresech například logo čínské sociální sítě TikTok.

Není to přitom jediný sportovní tým, který může být se jménem kanadského herce spojený. V nedávné době se objevily v médiích spekulace o tom, že by Reynolds měl mít zájem o majetkový vstup do hokejových Ottawa Senators z NHL. A ani to nemusí být konec jeho podnikatelského příběhu – Reynolds totiž nedávno oznámil, že spouští investiční fond, skrze který bude nakupovat podíly ve sportovních, nemovitostních nebo mediálních projektech.

Za poslední roky světoznámý herec dokázal velmi výrazně nastartovat svou byznysovou kariéru, a zdá se, že jde teprve o začátek jeho plánů. To potvrzuje i výrok, který o něm řekl zmíněný režisér Shawn Levy. „Ten kluk se nepřetržitě snaží.“