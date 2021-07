Sriracha. Příběh miliardové omáčky, kterou zná každý | E15.cz

Neobejde se bez ní žádná asijská restaurace, každý si hned zapamatuje její typický vzhled – logo kohouta a zelené víčko. Pálivá omáčka Sriracha se za více než 40 let existence stala kultovní záležitostí a ze Spojených států se rozšířila i do evropských restaurací. V současné době její výrobce dosahuje ročních tržeb kolem 150 milionů dolarů a hodnota společnosti se odhaduje na více než jednu miliardu dolarů.

Autorem omáčky je David Tran, který v roce 1978 uprchl z Jižního Vietnamu a azyl našel ve Spojených státech, konkrétně v Los Angeles. Tran překonal Pacifik na lodi Huy Fong („Shromažďování prosperity“), podle níž později pojmenoval svoji společnost na výrobu pálivých omáček. Druhou symboliku ukrývá dobře známé logo kohouta, které si Tran vybral podle vietnamského zvěrokruhu, podle něhož je rok 1945, kdy se Tran narodil, nazýván rokem kohouta.

„Neměl jsem žádné očekávání,“ popsal před časem Tran začátky svého podnikání. Nejprve se vrhnul na výrobu omáčky, kterou nazval Pepper Sa-Te, po krátké době ale zkusil lehce upravit recept na pálivou omáčku, kterou ochutnal v thajském městě Si Racha. Využil přitom lokální surovinu: papričku Japanenos. Tu doplňuje česnek, sůl, pepř a destilovaný ocet.

První roky podnikání Tran prodával pálivou omáčku ze své modré dodávky, jejíž vzhled doplnil o obrázek velkého kohouta. Už ale v 80. letech se byznys s omáčkami rozjel a Tran si musel pronajmout svůj první sklad. Nyní využívá plochy o výměře 60 tisíc metrů čtverečních (zhruba 1,5 rozlohy Václavského náměstí). Mimo Srirachy v té době vyráběl další tří omáčky.

Navzdory tomu, že jeho omáčku dnes znají miliony lidí po celém světě, Tran do reklamy za celých 40 let neinvestoval ani dolar. „Nedělám reklamu, protože to neumím,“ vysvětluje Tran. Jeho podnik nemá ani obchodní tým, celé ty roky spolupracuje se stejnými 10 distributory. A zájem stoupá zejména díky dobré pověsti.

Tržby Tranovy společnosti, Huy Fong Foods Inc., každý rok rostou zhruba o 20 procent, tedy jedná se o růst pozvolný, který ale Tranovi umožňuje plynule přecházet na vyšší produkci. Díky tomu v roce 2018 dosáhl tržeb 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun). Pokud by Huy Fong byl na prodej, jeho prodejní cena by mohla podle odhadů dosáhnout jedné miliardy dolarů.

„Můj americký sen nikdy nebyl stát se miliardářem. Začali jsme s tím, protože máme rádi čerstvou a pálivou chilli omáčku,“ vysvětluje Tran svůj příběh. Možná i kvůli tomu si nikdy nenechal licencovat omáčku Sriracha, autorským právům podléhá jen logo kohouta a zelené víčko, které má navozovat pocit čerstvosti. Proto se na trhu objevily varianty Srirachy od velkých výrobců, jako je Heniz nebo Tabasco.

„Je pro nás zklamání, pokud si lidé myslí, že to je náš produkt,“ řekl Tran o ostatních výrobcích, které napodobují jeho omáčku. Nicméně nevadí mu, že se to děje, jelikož podle něj se jedná o výraznou a bezplatnou formu reklamy. Nakonec si stejně lidé koupí jeho omáčku, protože ji dělá nejlépe, je Tran přesvědčený.