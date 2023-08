Čedok chce příští rok do letadel dostat půl milionu klientů | e15.cz

Z Prahy bude v létě 2024 Čedok létat do 34 destinací. Přidá například lety na Azorské ostrovy, do Barcelony nebo na řecký ostrov Lesbos. Po letech také vrátí do nabídky zájezdy z Prahy do Tuniska.

Zároveň Čedok hodlá více posilovat nabídku zájezdů z regionálních letišť. „V regionech si lidé více kupují čtyř a pětihvězdičkové hotely než v Praze,“ řekl ředitel cestovky Stanislav Zeman. Podle mluvčí Čedoku Kateřiny Pavlíkové také klienti oceňují pohodlí, které jim přináší blízkost místa odjezdu na dovolenou od domova.

Z Brna nabídne Čedok letecké zájezdy do 23 lokalit. Z Ostravy bude létat do 17 destilací, odletět by odsud mělo 60 tisíc klientů. Vzroste také počet spojení z Pardubic i z Karlových Varů.

Čedok také letos zahájil lety z Českých Budějovic, zatím je zde s provozem dopravních letadel jediný. Příští rok přidá lety do Bulharska a do Tunisu. „Vidíme, že když nové spojení otevřeme, tak klientela se vygeneruje,“ řekl Zeman.

Už na začátku léta Čedok oznámil otevření vůbec první dálkové linky z Brna. V zimě začne létat do thajského Pukhetu ve spolupráci s italskou leteckou společností Neos, která na spoj nasadí Boeing 787.

Nabídku Čedok rozšíří i na Slovensku. Z Bratislavy nabídne více destinací a nově začne létat z Popradu a Košic.

Čedok měl loni nejúspěšnější rok své historie. Tržby meziročně ztrojnásobil na skoro pět miliard korun, hrubý provozní zisk před započtením úroků EBITDA se témeř zdvojnásobil na 72 milionů korun. Za celý loňský rok měl Čedok 272 tisíc klientů. „Letos jsme už toto číslo překonali,“ uvedla mluvčí Čedoku Pavlíková.