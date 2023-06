Čedok vsadí na přímé lety z Brna do Thajska | e15.cz

Do Thajského království se bude létat během zimního letového řádu jednou týdně. „Přicházíme do Brna na zimní sezonu s velkou novinkou, která tu nikdy předtím nebyla. Přímo z Tuřan budeme ve spolupráci s Neosem létat od 19. prosince jednou týdně na thajský ostrov Phuket,“ uvedl generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman. Společnost cílí na klienty z Moravy i sousedního Slovenska, které láká na krásy Phuketu, Khao Laku i okolních ostrovů.

„Půjde o historicky první dálkové lety z Brna s cestujícími, které bude z tohoto regionálního letiště zajišťovat širokotrupé letadlo. K této možnosti také přispívá komplexní letecká dohoda EU–ASEAN, podepsaná v minulém roce, která liberalizuje přepravní trh mezi členskými státy EU a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), jehož je Thajsko smluvní stranou,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Neos, jenž už s Čedokem létal na Madagaskar a Zanzibar od podzimu do konce loňského roku, na lety do Thajska nasadí Boeing 787 Dreamliner s kapacitou pro až 359 cestujících v ekonomické a „business-light“ třídě. Ceny zájezdů budou začínat na 31 tisících korunách. Za příplatek od dvaceti tisíc výše mají cestující získat částečně polohovatelná sedadla, možnost odbavení zavazadla do třiceti kilogramů (v základu do 23 kg), rozšířený catering či služby letištního salonku.

Nabízet přímé lety z Česka do dálkových exotických destinací ještě nedávno považovala řada expertů a insiderů v odvětví za velmi riskantní. Čedok tento produkt uvedl na trh v červenci 2021, když nabídl zájezdy s přímými lety do Dominikánské republiky, na Maledivy a Zanzibar. V době, kdy poptávku dál svazovaly obavy a nejistoty z protipandemických nařízení typu předletových testů či nošení respirátoru po dobu mnohahodinového letu. Pokud by nasmlouvaná místa v letadle cestovní kancelář neobsadila, prodělala by vyšší miliony korun na jediném letu.

„Takový produkt by byl hodně finančně riskantní i za normální situace, natož v době sílící ekonomické krize. Jde o dražší zájezdy, v ekonomice však začínají chybět peníze více než loni. Neumím si představit, že by se letadla zaplnila,“ komentovala tehdy tah Čedoku prorektorka Vysoké školy obchodní v Praze a odbornice na cestovní ruch Iveta Hamarneh.

Riskantní sázka nejen že vyšla, ale navíc odhalila, že je český trh i pro náročnější produkt dostatečně silný. Jen z Prahy nyní Čedok nabízí zájezdy s přímými lety do Thajska, Ománu, na Madagaskar, do Dominikánské republiky, Tanzanie, Keni či na Srí Lanku. A zdá se, že nezůstane sám. Podle informací E15 by měla v tomto týdnu oznámit zavedení konkurenčního produktu i CK Fischer, která se zatím tomuto „risku“ vyhýbala. Letadla na přímých letech by měla v nadcházející zimní sezoně přistávat hned ve třech nových dálkových exotických destinacích.