Slepý fond, nebo skrytá zadní vrátka? Babišova slova potřebují jasné odpovědi
- Andrej Babiš oznámil, že se vzdá Agrofertu, který vloží do slepého fondu, čímž naplní požadavek prezidenta k vyřešení střetu zájmů.
- Slepé fondy, které Babiš plánuje využít, jsou běžnou praxí v USA a Británii, ale české právo je nezná.
- Kromě Agrofertu je tu otázka, co bude s dalšími Babišovými majetky, jako je firma Imoba a fond Hartenberg, které také čerpají veřejné peníze.
Vzdám se Agrofertu. Oznámil na sociálních sítích ve čtvrtek krátce po sedmé večer Andrej Babiš. Následoval jasný a na první poslech velmi precizní popis, jak to vyřeší. Agrofert se mu už nikdy navrátí zpátky. On ani nikdo z jeho blízkých nebude mít šanci nijak ovlivnit jeho fungování. Děti ho dostanou zpátky až po Babišově smrti. Andrej Babiš tak naplnil požadavek prezidenta Petra Pavla, aby veřejně ohlásil, jak vyřeší střet zájmů. Ten do pár minut na sociální síti ohlásil, že je s veřejným vysvětlením spokojen. A rovnou přidal, že v úterý 9. prosince v 9 hodin ráno jmenuje na Pražském hradě Andreje Babiše novým premiérem.
Jasné, věcné, profesionální z obou stran. Kdyby takhle politika vypadala a nezatahovala nás do zdlouhavých emocionálních výlevů a přestřelek, bylo by to fajn. První dojem velmi dobrý. Jenže klíčové jsou tady detaily, abychom byli schopni vidět, jestli skutečně platí to, co Andrej Babiš říká. A příští dny musí být dny otázek a co nejpreciznějších odpovědí na ně. Ty základní jsou tři.
To, co Andrej Babiš představil, naznačuje, že vloží Agrofert do takzvaného slepého fondu. To skutečně zcela řeší střet zájmů. O majetek se ve slepém fondu stará správce, kteří vlastníkovi nesmí říkat vůbec nic. Ten ho ani nesmí kontaktovat. Pravidla takových fondů jsou velmi přísná. Vlastník ani neinkasuje žádné zisky z toho, co bylo do fondu vloženo. Není tedy beneficientem, příjemcem žádných výnosů ze svého majetku. Nemá ani přístup k informacím, co se s jeho majetkem děje. Správa je postavena na důvěře ve správce. V Babišově případě se on sám podle svých slov k Agrofertu už nikdy nedostane. Je to nevratné. A se všemi výnosy ho získají jeho děti až po jeho smrti.
Běžná praxe v USA nebo v Británii
Právě slepé fondy využívají politici k řešení střetu zájmů třeba ve Spojených státech nebo Velké Británii. Je to nejtvrdší forma, jak si udržet odstup od svého majetku kvůli střetu zájmů a zároveň ho neprodávat. Je to zásadní rozdíl proti svěřenským fondům, které využil Andrej Babiš ve svém prvním mandátu, kdy je fakticky kontrolovali jeho právníci a manželka Monika.
České právo ale slepý fond nezná. Na to, aby Andrej Babiš skutečně udělal to, co ohlásil, musí vložit Agrofert do zahraničního fondu. Přesněji řečeno fondu, který podléhá nikoliv české jurisdikci, ale právu v zemi, kde zákon takové fondy umožňuje. Takže základní otázka na Andreje Babiše je, do jakého fondu Angrofert skutečně vloží. Kde. Až pak je možné ověřit, jestli je to skutečně slepý fond.
Skryté dodatky
Druhá klíčová otázka je, jestli si Babiš nenechává nějaká zadní vrátka, jak si svůj majetek z fondu stáhnout a tím prolomit nevratnost, o které mluví. Přesněji řečeno, jestli neexistují kromě smlouvy o vložení do fondu nějaké skryté dodatky. To by pak celé nevratné vzdání se majetku popíralo. Nejsou výjimkou a trustové právo s nimi podle expertů, kteří se jím zabývají, velmi často pracuje. Jsou dokonce spíš pravidlem.
Skrytým dodatkům se říká side letters. Velmi často se v nich řeší výjimky, kdy a za jakých okolností vlastník může disponovat s některými částmi svého majetku. Řeší se přes ně také daně.
To, co se ani v dodatku nesmí objevit jsou jakékoliv instrukce správci ze strany vlastníka, získávání jakýchkoliv informací, jak si vložená firma vede. Žádné právo veta na rozhodování správce. Cokoliv z toho už by porušovalo principy slepého fondu.
Co bude s majetkem mimo Agrofert
Třetí otázka zní, co Andrej Babiš udělá se svými dalšími majetky mimo Agrofert. Ty jsou sdruženy ve společnosti Imoba (Investice Moniky Babišové), která patří do dalšícho Babišova holdingu SynBiol, kde jsou například nemovitosti. I na ně Andrej Babiš čerpal dotace. Podle výroční zprávy za rok 2023 to bylo 197 milionů korun.
Další Babišův majetek spravuje investiční fond Hartenberg, který mu vede finančník Jozef Janov. Mimo Agrofert je i firma FutureLife, která provozuje mimo jiné kliniky na umělé oplodnění a má další investice ve zdravotnictví. Sem plynou veřejné peníze z pojištění, jejichž směřování Babišova vláda zásadně ovlivňuje.
Takže klíčové otázky na Andreje Babiše pro příští dny jsou tři. Za prvé: v jaké jurisdikci slepý fond sídlí? Za druhé: existují nějaké dodatky, jak nevratný krok změnit? Za třetí: co bude s dalším majetkem v SynBiolu, Hartenbergu a spol, které také čerpají veřejné peníze?