Místo charity raději investujeme s dopadem, říká Braňo Jakabovič ze skupiny Direct
Charita či filantropie jsou jistě prospěšné, ale obvykle představují jednorázový dobrý skutek, myslí si social impact partner ve skupině Direct Braňo Jakabovič. „My se snažíme hledat cesty, jak pozitivní hodnotu tvořit udržitelně a dlouhodobě,“ říká v podcastu Trendy v udržitelnosti, který vzniká ve spolupráci e15 a projektu [ta] Udržitelnost.
Zřizování pozic, jako je social impact partner, není v tuzemském byznysu stále zcela běžné. Braňo Jakabovič tuto svou roli ve skupině Direct popisuje jako „člen vedení zodpovědný za aktivity související se společenským dopadem“. Jde tedy o pozici, která odpovídá písmenu S ve zkratce ESG.
Podle Jakaboviče to ale skupina Direct pojímá spíše opačně, tedy že celá agenda ESG spadá pod společenský dopad – pod značku Direct Social Impact. „Vyplynulo to přirozeně. Fungování každé firmy má dopad na prostředí a společnost a chtěli jsme pod tento společenský dopad zahrnout všechny činnosti a oblasti, kde cítíme smysl a přínos v širším slova smyslu,“ vysvětluje.
Obecný prospěch
Zatímco pro většinu firem představuje oblast S synonymum pro charitativní akci, skupina Direct k tomu přistupuje jinak. Jakabovič nabízí srovnání s běžným světem byznysu. „Pokud někdo vytváří hezké produkty, ale nevytváří ekonomickou hodnotu, nemá ekonomický dopad a nemůže udržitelně fungovat. Podobně to vnímám ve společenské oblasti. Proto nejdeme cestou charity, ale svým způsobem investic. Chceme pomáhat partnerům, aby byli úspěšní. Když se to podaří, má to přínos pro celé Česko,“ představuje ojedinělý přístup.
Z pohledu Jakaboviče je těžké hodnotit, zda je tato strategie lepší či horší než čistá charita či filantropie. Je si ale jist, že je udržitelnější. „Charita má mnoho podob, ale často jde o jednorázový dobrý skutek. My se snažíme hledat cesty, jak pozitivní hodnotu tvořit udržitelně a dlouhodobě,“ dodává.
Jednou z těchto cest je spolupráce s partnery z neziskového sektoru, jejichž model prokazatelně řeší konkrétní problémy. Podpora Direct Social Impact stojí na třech základních pilířích, které se všechny týkají dětí a mládeže. „Je to vlastně investice do mladé generace. První s názvem Pohybem pro radost podporuje zapojení mládeže do sportovních aktivit. Druhý pilíř Odemykání potenciálu cílí na odrostlejší mladé, kteří hledají svou životní cestu. Třetí se jmenuje Most šancí a pomáhá začlenit se do plnohodnotného života i těm, jimž osud nerozdal dobré karty,“ líčí Jakabovič.
Stále se učíme
Celá tato strategie běží pod značkou Direct Social Impact a navazuje na aktivity někdejší nadace, která byla vůbec prvním subjektem rodící se skupiny Direct. Začínala podporou rodin, v nichž se vyskytuje osoba s poruchou autistického spektra, následně se vyprofilovaly zmíněné tři pilíře.
Vzhledem k neobvyklosti tohoto schématu Jakabovič připouští, že se všichni zúčastnění mají co učit. „Tak trochu se to učíme my i naši partneři z řad neziskových organizací. Ti byli zvyklí na nějaký typ financování. Fondy, filantropové, státní zdroje... každý měl jiná očekávání a jiné požadavky ohledně jejich činnosti. Takže ten vztah se učíme oboustranně nastavovat a naplňovat a řekl bych, že to jde velmi přirozeně,“ míní.
Pro aktivní roli skupiny Direct ve vzájemném vztahu je podstatný důkladný výběr partnerů s nezpochybnitelným pozitivním dopadem. „To poté otevírá různé možnosti naší aktivní účasti a pomoci. Ať už v rozvoji konkrétních lidí, budování organizace, mentoringu, podpoře komunikace nebo networkingu s potenciálními investory, donory či dalšími partnery,“ vypočítává Jakabovič.
