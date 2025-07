Když Nemika Menevse převzala vedení české fintech firmy Twisto, stála před náročným úkolem: sladit startupovou kulturu s expanzními plány turecké skupiny Param – a propojit českou důslednost s tureckou dynamičností. Twisto nabízí odložené platby, rozložení nákupů do splátek i platební karty a pod vedením Menevse míří k tomu stát se komplexním poskytovatelem finančních služeb ve střední a východní Evropě. Šéfka Twista v rozhovoru mluví o tom, proč některé firmy nakonec opouštějí expanzi na Západ, jak se mění přístup České národní banky (ČNB) či co přinese nová regulace odložených plateb.

Působila jste v Turecku, ve Velké Británii i v Česku. Jak se v těchto zemích liší pracovní prostředí?

Každá země má své vlastní dynamiky. V Turecku je pracovní prostředí vysoce soutěživé, tlak na výkon je obrovský a úspěch často znamená vyšší životní standard. Lidé jsou zvyklí pracovat intenzivně, být ambiciózní, kreativní, inovativní – jinak se ve velmi konkurenčním prostředí neprosadíte. S novou generací přichází určitá změna, ale pořád je v nás dvojí strach, že můžeme přijít o práci, i přestože ji děláme dobře.

Ve Spojeném království je větší důraz na rovnováhu mezi prací a osobním životem, zároveň je Londýn obrovským centrem inovací a fintechu. Je tam přes 40 tisíc společností a bohaté know-how.

A Česko? Tady je nutné si nejdřív vybudovat důvěru, lidé jsou zpočátku rezervovaní, ale když vás přijmou, vztahy jsou pevné. Pokud si nezískáte důvěru, budete mít jako lídr problémy. Inovace se prosazují pomaleji, ale když získáte podporu týmu, můžete dosáhnout svého cíle. A co se týče rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, ta je v Česku rozhodně výrazně ve prospěch života. Pravděpodobně je to i tím, že nezaměstnanost je velmi nízká.

Bylo náročné sladit českou a tureckou firemní kulturu, když Param koupil Twisto?

Bylo to hodně náročné. Byly věci, které jsme já nebo celý tým mohli udělat lépe. My, Turci, jsme trochu netrpěliví, jsme zvyklí jednat rychle, věci se ladí za pochodu. To naprosto kontrastuje s Čechy, kteří chtějí plánovat, analyzovat, mít jasno a až poté realizovat. Twisto sice už v té době nebylo startupem, ale jeho způsob myšlení zůstal. My ale chtěli růst, expandovat, změnili jsme různé procesy, a to se některým lidem nelíbilo. Obávali se, že z toho uděláme korporát nebo banku – což nebyl náš záměr, ale ne vždy jsme si dali čas vše dobře vysvětlit, právě kvůli naší netrpělivosti.

Dnes už chápu české lidi lépe a našli jsme rovnováhu. Druhým velkým tématem je pro Čechy důvěra. Aby vám lidé něco řekli, musí vám věřit. Začala jsem tedy více podporovat otevřenost a transparentnost. Na začátku to pro mě bylo těžké – čekala jsem, že lidé řeknou, co si myslí. Ale pochopila jsem, že to chce čas. Stále jsou oblasti ke zlepšení, například lidé stále neradi mluví otevřeně na poradách, ale nevadí mi to. Přijdou a řeknou mi to individuálně. A to je pokrok.

Jaký přístup mají různé země k regulaci fintech služeb, jako je odložené splácení?

Velká Británie se teď vlastně příliš neliší od EU – většina regulací stále vychází z evropských směrnic. Všude je prioritou ochrana spotřebitele a bezpečnost dat. Například ve Velké Británii existuje „Consumer Duty“, což je velmi přísná regulace. V EU ji nemáme, ale máme jiné nástroje se stejným cílem. Ve Velké Británii je regulační prostředí velmi profesionální a dialogické – můžete regulátora kontaktovat, konzultovat a opravdu se vám snaží pomoci. V Turecku je přístup jiný: regulace mohou být rychle implementovány bez větší diskuse, což přináší nejistotu.

A v Česku může být ČNB historicky vnímána jako konzervativní, ale to se mění – máme osobní schůzky, sdílíme plány, diskutujeme. Věci, které by se dřív řešily měsíce e-mailem, se dnes vyřeší během jednoho setkání. To je velký posun a otázka zkušeností s naším odvětvím.

Od roku 2026 bude produkt „Kup teď, zaplať později“ v rámci nové evropské směrnice regulován jako spotřebitelský úvěr. Jak se na to Twisto připravuje?

Na rozdíl od bank, které mohou své licence „pasportovat“ po celé EU a nepotřebují v každé zemi fyzickou firmu, banku ani pobočku, musí Twisto všude žádat o samostatné licence. Máme ji v Česku a v Polsku, ale tyto licence nejsou přenositelné do jiných zemí. A to znamená nejen administrativní zátěž, ale i potřebu lokální přítomnosti a dalších nákladů. Připravujeme se na to už teď – vybíráme, do kterých zemí chceme vstoupit, jaké licence potřebujeme a jak to celé zvládnout efektivně.

Neuvažujete tedy o získání bankovní licence?

Proč ne. Založení banky nebo získání digitální bankovní licence jsou možnosti, které zvažujeme a trochu se tomu věnujeme, ale je to opravdu v úplně rané fázi.

Proč jste se rozhodli expandovat právě ve střední a východní Evropě?

Zvažovali jsme i západní Evropu, ale tamní trhy jsou silně konkurenční a vstup je velmi nákladný. Region střední a východní Evropy má sice menší trhy, různorodé měny a kulturní rozdíly, ale to je zároveň příležitost – ne všichni hráči sem míří. Máme silnou pozici v Česku i Polsku a naši obchodní partneři expandují do dalších zemí regionu, jako je Slovensko, Rumunsko nebo Maďarsko, a tam s námi chtějí spolupracovat. Spolu s tím před námi stojí zmíněná velká výzva, kdy bude v celé EU odložené splácení regulováno, a nás čeká náročné plánování.

Odpovědné odkládání plateb

Jak v Twistu pracujete se zodpovědným financováním a potenciální předlužeností klientů?

V první řadě je třeba říkat pravdu a být transparentní v tom, že jde o úvěr, který se musí splácet. Řada lidí, zvlášť mladších, to neví nebo si to neuvědomí. My v Twistu hodně investujeme do vzdělávání zákazníků, prověřujeme jejich schopnost splácet a nastavujeme limity odpovědně. Nechceme, aby se někdo dostal do problémů, protože to škodí jemu i nám. Když to funguje dobře, může náš produkt lidem pomoct překlenout náročné období, rozdělit náklady nebo si dovolit víc, aniž by přečerpali rozpočet.

Prozradíte míru nesplácení odložených plateb? Jak pohledávky vymáháte?

Podíl zákazníků, kteří naše služby nesplácí, je velmi srovnatelný s bankovními institucemi, není to významné množství lidí. My se těmto situacím snažíme především předcházet. U každé z našich služeb zasíláme zákazníkům několik upomínek předem, že se blíží datum splatnosti. Pokud platbu nedostaneme včas, máme připravenou sérii e-mailových a SMS komunikací, kterými zákazníky na situaci upozorňujeme. K dispozici máme také interní tým pro vymáhání pohledávek. Pokud se nám zákazník neozývá a neuhradí platby, předáváme celou věc inkasní agentuře k dalšímu řešení, a pokud ani v této fázi nejsme úspěšní, buď podnikáme právní kroky, nebo pohledávku prodáváme.

Jak vnímáte situaci žen v byznysu v Česku a Turecku?

V Česku mě překvapilo, jak dlouhou mateřskou dovolenou tu ženy čerpají. Když se vracejí, vzniká kariérní mezera a na vrcholových pozicích jich je málo, zejména v odvětvích, jako je fintech. V Turecku, zejména ve velkých městech, je běžné, že ženy pracují brzy po porodu. Funguje tam silná rodinná podpora, dítě můžete dát do školky v roce, a nikdo to na rozdíl od Česka neřeší.

Ale problém s nedostatkem žen na vrcholných postech je všude. U nás v Twistu se snažíme vytvářet prostředí, které ženy podporuje – rovné platy, flexibilita, delší otcovská dovolená. Začít ale musíme už v rodině tím, jak vychováváme děti.

Co pro vás osobně znamená být ženou ve vysokém managementu?

Hodně se mluví o ženských vzorech, ale mladé ženy je často nevidí. Proto chodím na mentoringy, mluvím s lidmi, sdílím své zkušenosti. Chci ukázat, že nemusíme být superhrdinky, abychom uspěly. Že můžeme být mámy, dcery, partnerky a zároveň lídryně. A jsem nejvíc hrdá na to, co mi jednou řekl můj syn: „Jsem na tebe pyšný, protože jsi mě vychovala jako feministu.“ To pro mě znamená víc než jakýkoli pracovní úspěch.

Kde byste chtěla, aby Twisto bylo za tři roky?

Cílem je transformovat Twisto z české společnosti nabízející odložené splácení na poskytovatele integrovaných finančních služeb v celém regionu střední a východní Evropy. To znamená rozšíření našeho portfolia o nové produkty, vstup na nové trhy a stát se takovým „všechno na jednom místě“ pro naše obchodníky i koncové zákazníky. Chceme tedy nabízet všechny služby, které mohou potřebovat. Za tři roky bychom chtěli být lídrem v tomto oboru v regionu střední a východní Evropy. Je to velká výzva, ale je to výzva, kterou jsme si před pár lety dobrovolně zvolili.