Před rokem koupila turecká skupina Param českou společnost Twisto, poskytovatele finanční služby „kup teď, zaplať později“. Po převzetí firmy od australského Zipu bylo jedním z cílů nového majitele přivést Twisto k ziskovosti. A zdá se, že se to nyní podaří. Společnost očekává, že letos poprvé skončí v černých číslech. Zahájila také expanzi do Rumunska a na tuzemském trhu začala navazovat nové spolupráce, mimo jiné s online tržištěm Trendyol, které má svůj původ v Turecku stejně jako jeho majitel Param.

Twistu se od převzetí Paramem podařilo zlepšit provozní zisk EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů). Ještě v roce 2022 za původního vlastníka čítal minus 12,5 milionu eur, v minulém roce, kdy přišel Param, zůstalo Twisto v záporných číslech 3,5 milionu eur. A nyní firma předpokládá, že by do konce letošního roku mohla být 1,5 milionu eur v plusu. Bylo by to vůbec poprvé, co by společnost od svého založení v roce 2013 neskončila ve ztrátě.

Pro Param je Twisto strategickou investicí – jeho první akvizice mimo Turecko má posloužit jako vstupenka na evropský trh. „Dá se říct, že to byla úspěšná investice, ale první rok byl náročný. Roli hrály i kulturní rozdíly mezi Tureckem a Českem, bylo potřeba se přizpůsobit místnímu prostředí a zároveň zapracovat na firemních procesech, abychom mohli společnost dále rozvíjet a expandovat. A samozřejmě i změna managementu je vždy náročná,“ říká generální ředitelka Twista Nemika Menevse. Právě ke změně vedení přistoupil nový majitel nedlouho po loňské koupi. Ve firmě tehdy skončil i její zakladatel Michal Šmída.

Twisto vstupuje do Rumunska, pak by mohlo přijít Slovensko

Společnost, která zákazníkům partnerských e-shopů nabízí možnost rozložit si platbu za nákup do splátek, vznikla v roce 2013 v Česku a od roku 2018 působí také na polském online trhu. Nyní budou moci služeb Twista využít i zákazníci v Rumunsku. Sem vstupuje díky spolupráci s místním online tržištěm eMAG, jež patří k největším na rumunském trhu, zároveň působí i v sousedním Bulharsku a v Maďarsku. „Expanze na evropské trhy byla naším klíčovým cílem. EMAG je díky své pověsti důvěryhodného regionálního hráče ideálním partnerem, který nám poskytuje efektivní vstup na nový slibný trh,“ pochvaluje si Menevse.

V budoucnu plánuje Twisto vstoupit i do dalších zemí střední a východní Evropy. Nejdříve, možná už příští rok, by mohlo přijít na řadu Slovensko. „Nyní pracujeme na vyřízení regulační stránky, abychom mohli expandovat do dalších států,“ komentuje situaci Menevse. Až pak by se společnost chtěla zaměřit i na západní Evropu. Tam ji původně zamýšlelo nové vedení směrovat v první řadě, nakonec se ale rozhodlo pro opačný směr z důvodu menší konkurence a již existujících vztahů s obchodními partnery.

generální ředitelka Twista Nemika Menevse|Anna Petrov/Twisto

Na českém trhu firma od listopadu spolupracuje s online tržištěm Trendyol. „Toto partnerství pro nás bylo přirozeným krokem i proto, že Param a Trendyol sdílejí turecké kořeny a spolupracují spolu dlouhodobě,“ vysvětluje Menevse. Twisto také letos navázalo spolupráci i s poskytovatelem platební brány GoPay.

V příštím roce se společnost chystá představit další služby. „V současné době umožňujeme platbu na třetiny. Zkraje příštího roku chceme zavést možnost platit až ve dvanácti, později i 24 splátkách,“ uvádí Menevse s tím, že dvouletý splátkový kalendář primárně míří na nákupy dražších produktů. Twisto zároveň chce usilovat o to, aby jeho služby byly časem dostupné i v kamenných prodejnách.

Turecká skupina Param, která Twisto vlastní, byla založena v roce 2014 a zaměřuje se na poskytování integrovaných finančních služeb, jako jsou digitální peněženky, předplacené karty a služby typu „kup teď, zaplať později“, do kterých spadá právě Twisto. V roce 2022 byla nejhodnotnějším tureckým fintechem s cenou přesahující 200 milionů dolarů. Celkem firma spolupracuje přibližně se 100 tisíci obchodníky, mezi něž patří i značky jako Shell, Panasonic nebo IKEA.

Pod Param patří kromě Twista například společnost Finrota poskytující služby v oblasti online platebních systémů nebo podnik Kredim, který působí v Turecku ve stejném oboru jako Twisto. Param za českou společnost loni zaplatil podle informací CzechCrunch pouze zlomek ceny, za kterou ji v roce 2021 kupoval předchozí majitel, australský Zip. Ten ho při nákupu ocenil na přibližně 2,5 miliardy korun, o dva roky později ho však prodával ani ne za desetinu této částky.

Mezi další firmy, které na českém trhu podnikají ve službách spadajících do Buy Now Pay Later (BNPL) neboli „kup teď, zaplať později“, patří například švédská společnost Klarna. Ta byla podle serveru The Guaridan v roce 2019 vůbec největším evropským fintechem. Další společností z oboru je Skip Pay, která působí pod hlavičkou ČSOB.