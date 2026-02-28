Češi loni vsadili více než bilion korun, internetové sázky dominují
- Loni Češi poprvé vsadili více než bilion korun, přičemž dominantní podíl měly technické hry jako výherní automaty.
- Největší nárůst sázek zaznamenaly živé hry, přičemž rostl zejména objem on-line hraní.
- Internetové sázky tvořily 71,5 procenta veškerých vsazených peněz, přičemž online kurzové sázení převládalo s 96,4 procenta vkladu.
Lidé v Česku loni v hazardních hrách poprvé vsadili více než bilion korun. Objem vkladů dosáhl 1,07 bilionu korun, proti roku 2024 vzrostl o 8,8 procenta. Sázky rostly ve všech rozšířených typech hazardních her s výjimkou kurzového sázení. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 9,2 procenta na jeden bilion korun. Provozovatelé hazardních her odvedli na dani z hazardu 22,8 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Finanční správy o hazardní dani, které má k dispozici.
Dominantní podíl na sázkách měly stejně jako v minulých letech technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich loni vsadili 843,3 miliardy korun, meziročně o 8,8 procenta víc. Objem vkladů v technických hrách tak tvořil stejně jako loni 78,8 procenta veškerých sázek v hazardních hrách. Provozovatelé technických her vyplatili na výhrách 805,9 miliardy korun.
Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, ve kterých lidé vsadili 138,5 miliardy korun. Po dvou letech desetiprocentního růstu vkladů se objem kurzových sázek loni meziročně snížil o 4,6 procenta. Vyplacené výhry dosáhly 122,6 miliardy korun.
Nárůst sázek zaznamenaly živé hry
Největší nárůst sázek zaznamenaly živé hry, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker. Lidé do nich vložili 62,6 miliardy korun, o dvě třetiny víc než v roce 2024. Výhry dosáhly 57,8 miliardy korun. Rostl zejména objem her uskutečněných on-line.
V loteriích, jako jsou například Sportka nebo stírací losy, lidé loni vsadili 27 miliard korun, o sedm procent víc než předloni. Objem výher vzrostl o šest procent na 15,2 miliardy korun. U ostatních kategorií hazardních her, jako jsou například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, byl objem sázek zanedbatelný.
Loni rovněž pokračoval trend přesouvání hráčů z heren na internet. Internetové sázky tvořily 71,5 procenta veškerých vsazených peněz, v roce 2024 to bylo 70,2 procenta. On-line hazard převažoval u všech typů her s výjimkou loterií. Nejvýrazněji dominuje internetové hraní u kurzových sázek, kde on-line sázky tvořily 96,4 procenta veškerých vkladů.