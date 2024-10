Stavební holding Purposia Group ostravského podnikatele Jana Hasíka rozšiřuje své aktivity v Rakousku a expanduje do Slovinska. V první zmíněné zemi zakládá holding dceřinou společnost, ve Slovinsku pak začíná stavět svůj první projekt: logistický areál u Lublaně.

Jan Hasík ovládá stavební a developerský holding s 36 firmami a loňskými tržbami tři miliardy korun. Skupina rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti, a také rezidenční projekty. Projekty dokáže zařídit takzvaně na klíč: od koupě pozemku přes vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, výstavby až po následnou správu budovy. Nyní expanduje do zahraničí.

Do Rakouska směřuje hlavně kvůli vyspělosti tamního trhu, který je co do kvantity již nasycený a řeší především kvalitu staveb, jejich rekonstrukce i modernizace a zaměření na energetickou efektivitu staveb.

„Je zřejmé, že i v Česku se během několika let bude snižovat objem stavebních prací a trend zaměřený hlavně kvalitativním směrem dorazí i k nám. To bude výhoda pro firmy, které budou mít potřebné know-how, a my chceme patřit mezi ně,“ tvrdí Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group.

Purposia tím ztvrzuje působení na tamním trhu, kde už má za sebou osm stavebních zakázek. Zatím tam holding působil na stavbách velkých průmyslových hal jako dodavatel dílčích řešení, jako je třeba opláštění budov, výstavba střech a světlíků, realizace ocelových konstrukcí či hliníkových prosklení. Mezi úspěšně dokončené projekty patří například dodávka ocelové a hliníkové prosklené konstrukce a střešního pláště pro společnost Hagleitner ve Štýrském Hradci a v Zell am See.

„Momentálně pracujeme na několika projektech pro naše stálé klienty, což zahrnuje částečné dodávky i generální dodávky v rámci přípravných prací,“ upřesňuje místopředseda představenstva Purposia Group Tomáš Kosa s tím, že velkou předností rakouského trhu jsou méně komplikované a časově méně náročné povolovací procesy.

Čerpání inspirace k dřevostavbám

Cílem rakouské expanze je další postupný růst skupiny, ale i diverzifikace rizika. Pokud bude český nebo slovenský trh stagnovat, bude Purposia moci dále pokračovat v Rakousku, nebo třeba naopak. Pro Purposii je Rakousko důležité především kvůli získání inspirace a nových zkušeností z oblast udržitelnosti či vyspělých technologií, kde má země v celoevropském kontextu značný náskok.

„Rakušané například běžně staví skladové haly s dřevěnými konstrukcemi, které jsou v Česku zatím jen předmětem teoretických diskuzí. Nicméně Purposia Group již dřevěné konstrukce využila třeba při výstavbě sportovní haly v Třebovicích či základní školy ve Veleni. Jsme na českém trhu jedni z mála, kdo má zkušenosti s většími konstrukcemi na dřevěné bázi,“ dodává Hasík.

Slovinská logistika

Velký milník v podobě prvního stavebního projektu zaznamenal holding i ve Slovinsku. HSF System, jedna z dceřiných společností holdingu, se stala generálním dodavatelem výstavby vůbec prvního objektu v nově vznikajícím logistickém areálu LOGspot Logatec, který leží přibližně 25 kilometrů jihozápadně od Lublaně. Tento projekt je klíčovým krokem k rozvoji největší průmyslové zóny ve Slovinsku mimo hlavní město. „Projekt představuje skvělou příležitost pro expanzi logistických kapacit ve Slovinsku. Zajímavostí také je, že jde o vůbec první logistický objekt ve Slovinsku s certifikací udržitelnosti BREEAM na úrovni ‚very good‘,“ uvádí Tomáš Kosa.

Skupina tak má zastoupení ve třech zemích Evropy. Stavby však realizuje také v Maďarsku, Itálii, v Německu, Polsku či Dánsku a v právě zmíněném Slovinsku. Purposia Group zahrnuje firmy z rozličných oblastí a fází stavebních projektů. Patří do ní firmy HSF System, Antracit, FloorING či Bezecný.