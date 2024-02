Česká pošta za loňský rok snížila ztrátu o miliardu. Letos chce být na nule

Česká pošta za loňský rok snížila ztrátu zhruba o miliardu korun přibližně na 700 milionů korun. Přispěly k tomu provozní změny a úspory včetně uzavření 300 poboček. Letošní hospodaření by mělo skončit kladnou nulou, řekl při dnešním otevření 900. pobočky Pošty Partner ve Hvožďanech na Příbramsku generální ředitel Miroslav Štěpán.

„Vygenerovali jsme další provozní změny a úspory nákladů, kdy se snažíme racionalizovat veškeré procesy, provozy a tak dále,“ uvedl Štěpán. Státní podnik podle něj například snížil počty manažerů a omezil administrativu. Rušení poštovních poboček, které vyvolalo kritiku řady obcí, přineslo úsporu zhruba 350 milionů korun.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Za rok 2022 vykázala ztrátu na 1,75 miliardy korun, výnosy se snížily o dvě miliardy na 17,5 miliardy. Hospodaření v posledních letech ovlivnila epidemie koronaviru i růst cen energií a dalších nákladů. Pošta v poslední době také několikrát zdražila služby.

Rozhovor s bývalým šéfem České pošty Romanem Knapem

Hostem e15 Castu byl bývalý šéf České pošty Roman Knap • E15

Pošta se zbavuje nepotřebného majetku, což podle Štěpána dělala vždy. Loňské uzavření 300 poboček tak podle něj neznamenalo extrémní nárůst počtu nemovitostí, které se dostaly na trh, ale šlo jen o část z celého balíku. „Standardně každý rok prodáme nemovitostí v rozmezí půl miliardy až miliarda korun, stejně tomu tak bylo i v roce 2023. V letošním roce plánujeme trošku větší výnosy z prodeje nemovitostí, ale je to dáno tím, že plánujeme prodat centrálu v Jindřišské ulici v Praze,“ uvedl Štěpán. Zatímco loni státní podnik získal prodejem nemovitostí zhruba 600 milionů korun, letos by to díky prodeji centrály s hodnotou 1,5 miliardy Kč mohlo být kolem dvou miliard.

Hlavní budovu v pražské Jindřišské ulici se zatím pošta pokoušela neúspěšně prodat obálkovou metodou a také nabídnout magistrátu. Podle dřívějších vyjádření mluvčího pošty Matyáše Vitíka by nyní mohla budovu nabídnout v elektronické aukci. Odhadní cena budovy na rohu Jindřišské a ulice Politických vězňů je 1,538 miliardy korun.