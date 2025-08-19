Po Párty Světě přišel další krach. Do insolvence míří i druhá spřízněná firma
Jen několik dní poté, co na sebe podala insolvenční návrh firma Párty Svět, míří do insolvence další prodejce dekorací a vybavení na oslavy. Jde o hlavního dodavatele Párty Světa, jesenickou firmu Pro Party. Ta je personálně propojená s druhou zmíněnou společností - obě firmy mají stejné společníky.
Insolvenční návrh zveřejnil městský soud v Praze v pondělí 11. srpna, podala ho na sebe sama společnost Pro Party. V návrhu firma tvrdí, že čelila problémům následkem pandemie covidu-19, kdy se nemohly konat oslavy, a tedy klesla poptávka po dekoracích. Stejné důvody popisovala i personálně spřízněná firma Párty Svět. Obě firmy mají společníky – jednatele Zamira Wolffa a společnici Danu Jakobsone Zevi.
Inflace a rostoucí konkurence s nižšími náklady ze zahraničí nakonec vedly k tomu, že ani jedna z firem nedokázala vyřešit své finanční problémy. „Od začátku roku 2025 se ekonomická situace dlužnice zhoršila natolik, že přestala být schopna hradit některé závazky vůči dodavatelům,“ píše se v insolvenčním návrhu.
Mezi věřiteli Pro Party figurují zahraniční dodavatelé a výrobci z Německa, Nizozemska a Spojeného království. Největší dluh však firma má vůči pražské Galerii Butovice, které za pronájem obchodních prostor dluží přes 460 tisíc korun. Celkový dluh firmy dosahuje 700 tisíc korun. Podle informací na webových stránkách Pro Party firma v minulosti provozovala další obchod v brněnském Futuru, který je však již uzavřený.
O úpadku druhé firmy, Párty Světa, informoval server e15.cz před necelými dvěma týdny. První insolvenční návrh uvádí, že Párty Svět dluží firmě Pro Party přes čtyři miliony korun. Zatímco celkové závazky Pro Party přesahují 700 tisíc korun, závazky Párty Světa přesahují pět milionů.
Výsledky hospodaření Pro Party za rok 2024 ukazují ztrátu téměř 1,1 milionu korun. Ke konci července měla firma na účtu 170 tisíc korun.