Česká zbrojovka a Colt vyrobily unikátní pistole. Vyjdou na statisíce | E15.cz

Rok poté, co Česká zbrojovka dokončila koupi amerického Coltu, přichází výrobci zbraní se společnou limitovanou edicí dvou ručně rytých pistolí Colt 1911 a CZ 75 s názvem Pocta legendám. Celkem sesterské firmy pustí na trh padesát sad těchto pistolí. První edice zamíří do dražby v pražské Galerii Kodl koncem listopadu. Investoři zpravidla podobné kousky vydraží za stovky tisíc až jednotky milionů korun.

Za každou značku byl do unikátní edice vybrán ikonický model: americký Colt 1911 a česká CZ 75. Obě pistole zdobí ornamenty a rytiny inspirované zdobením severoamerických zbraní 19. století, zejména revolverů Colt. Zdobení se ujal celosvětově respektovaný umělecký rytec René Ondra.

Vůbec první z padesáti sad této edice bude 27. listopadu 2022 vydražena v pražské Galerii Kodl. Výtěžek bude věnován Vojenskému fondu solidarity, Nadaci policistů a hasičů a také na sbírkový účet Velvyslanectví Ukrajiny na podporu ukrajinské armády.

„Název této edice, Pocta legendám, vychází ze skutečnosti, že obě zbraně i jejich výrobci patří mezi špičku ve svém oboru s bohatou historií a generacemi spokojených uživatelů. V tomto nastaveném kurzu chceme pokračovat a etablovat skupinu Colt CZ jako skutečně nezpochybnitelného lídra v segmentu ručních palných zbraní. Jsem rád, že aukcí jedné sady podpoříme naše vojáky, policisty, hasiče a jejich rodiny a také ukrajinskou armádu,“ říká Jan Drahota, prezident a předseda představenstva Colt CZ Group.

Pistole s milionovou hodnotou

Ručně ryté zbraně České zbrojovky a Coltu jsou vyhledávanou investicí a sběratelským artiklem. Dražba pistole CZ 75 z limitované edice Republika, který Galerie Kodl vydražila v roce 2019, vynesla na dobročinné účely 650 tisíc korun, přičemž pořizovací cena této pistole činila 200 tisíc korun. Nedávná dražba stejného modelu v Galerii Goltzova tvrz vynesla dokonce 980 tisíc korun. Další z limitovaných edicí – CZ 75 Tobruk – vynesla 5 milionů korun na aukčním večeru pořádaném letos v březnu časopisem Forbes a iniciativou Svobodu Ukrajině na pomoc Ukrajině.

Zdobení se ujal celosvětově respektovaný umělecký rytec René Ondra, který svou prací mění sériové výrobky v umělecká díla vysoké hodnoty. Autor: Colt CZ Group SE

Colt 1911 ráže 45 Auto vstoupil do aktivní služby před 111 lety a až do 80. let minulého století byl standardní zbraní americké armády. Podle mnohých jde o nejdokonalejší jednočinnou pistoli s jednořadovým zásobníkem a současně nejkopírovanější pistoli na světě.

CZ 75 byla jednou z prvních „zázračných devítek“ – velkokapacitních samonabíjecích pistolí ráže 9 mm Luger vybavených dvoučinným spoušťovým mechanismem, které od 80. let začaly dominovat světovému trhu – a dodnes zůstává jednou z nejúspěšnějších. Po Coltu 1911 jde o druhou nejkopírovanější pistoli všech dob.

Česká zbrojovka se kvůli akvizici přejmenovala

Skupina CZG – Česká zbrojovka Group SE (CZG) dokončila koupi amerického výrobce zbraní Colt Holding Company LLC (Colt) loni na jaře. Ze zveřejněných smluvních podmínek vyplývá, že stoprocentní podíl v Coltu získala CZG za 220 milionů dolarů (4,7 miliardy korun) v hotovosti a dále za 1,098.620 nově vydaných kmenových akcií CZG. Letos firma změnila název na Colt CZ Group SE. „Změnou názvu vyzdvihujeme obě naše klíčové značky, zvyšujeme povědomí o nové, rozšířené skupině a podtrhujeme náš dlouhodobý vztah a závazek vůči oběma klíčovým značkám,“ vysvětlil změnu názvu předseda představenstva skupiny Jan Drahota.

Colt CZ Group SE je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Součástí skupiny Colt CZ jsou společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. Colt CZ rovněž drží menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně.

Své produkty prodává Colt CZ především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson a 4M Systems. Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Zaměstnává více než 2000 lidí v Česku, USA, Kanadě, Německu a Švédsku.

Z českého trhu mizí známé značky

Holding vykázal za loňský rok výnosy 10,7 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 56,7 procenta. Upravený čistý zisk skupiny po zdanění vzrostl ve srovnání s rokem 2020 o 71,6 procenta na 1,161 miliardy korun. Loňské hospodářské výsledky byly rekordní.

Z českého trhu už zmizelo několik známých značek, tradiční čeští výrobci se ale přejmenovávali podle zahraničních společností, které je koupily. Například tradičního výrobce autobusů Karosa z Vysokého Mýta v roce 2002 ovládl italský koncern Iveco a firma se pak v roce 2007 přejmenovala na Iveco Czech Republic a přestala vyrábět pod značkou Karosa. Přejmenování České zbrojovky na Colt jde ale v opačném směru.