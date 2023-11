České firmy i bankovní sektor čekají v příštím roce velké změny | e15.cz

Účastníci diskuzního setkání Business Breakfast e15 se shodli na tom, že téma zodpovědného chování ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik bude nejen pro české firmy stále důležitější. Nicméně připustili, že řada podniků se snaží ESG směry potlačovat, upozaďovat, což může mít nejen pro český byznys negativní dopad. Jan Sůra z poradenské společnosti Access EU upozornil na to, že některé firmy mají tendenci téma bagatelizovat a zužovat ho na uhlíkovou stopu. „Udržitelné podnikání nerovná se kontrola uhlíkové stopy. Z mého pohledu je to téma daleko komplexnější,“ tvrdí Sůra.

Ředitel pro udržitelnost v Czechoslovak Group (CSG) Serge Damian zmínil, že pro holding CSG je aktuálně nejpodstatnější sběr dat nejen o jejich uhlíkové stopě. „Bez měření a sběru dat nebudeme schopni pochopit, co je pro nás i jiné firmy nejdůležitější. Stejně zásadní je pro nás transparentnost, bez které bychom se dopouštěli greenwashingu,“ upozornil Damian.

O tom, že tvrdá a nekompromisní regulace nemusí být pro oblast ESG nejefektivnější, hovořil Zdeněk Soudný, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. „Kdybychom šli cestou inovace a nehleděli tolik na to, zda jsme splnili nějaká čísla, mohlo by to být vše efektivnější,“ řekl Soudný. Zároveň doplnil, že pokud firma bude vykazovat líbivá čísla v oblasti ESG, neznamená to, že od banky dostane výhodnější financování. „Dnes už se věc má tak, že pokud cestou ESG nepůjdete, pravděpodobně financování nedostanete žádné,“ dodal Soudný.

O udržitelnosti v médiích hovořila ředitelka Czech News Center (CNC) Martina Říhová. Potvrdila plán mediálního domu o snížení uhlíkové stopy o padesát procent do roku 2030. „Zezelnit náš byznys bude relativně jednoduché, protože nepřicházíme z takzvaného špinavého byznysu. Velké změny nás čekají s přechodem celého domu na Hagibor,“ oznámila Říhová.

Zmínila se o konkrétních krocích, které má CNC v plánu na cestě k udržitelnějšímu podnikání. Kromě přechodu některých titulů na recyklovaný papír se mohou čtenáři těšit například na spuštění nových podcastů, v auto segmentu se bude využívat video obsah.

„Uvnitř nového sídla na Hagiboru budeme fungovat téměř bezpapírově. Příkladem může být zrušení papírových žádostí o dovolenou. Vše bude zautomatizované,“ uvedla Říhová a dodala, že veškeré změny se ale nekonají primárně kvůli ESG, ale kvůli komfortu zaměstnanců. „Plastové vstupní karty jsou naprosto zbytečné, budeme se přihlašovat mobilními telefony,“ oznámila Říhová.

Martin Křivánek z KPMG uvedl, že bankovní sektor v příštím roce čekají velké změny v oblasti ESG. „Zelené dluhopisy začaly loni v Česku výrazně klesat. Může to vypadat, že to je odchod od ESG, ale důvodem jsou zvýšené úrokové sazby. Dnes navíc opět vidíme, že zelené dluhopisy začínají růst,“ dodal Křivánek.

Marie Zemanová, místopředsedkyně představenstva Asociace udržitelného podnikání upozornila, že ESG dopadá nejen na velké, ale i malé firmy. „Velcí odběratelé chtějí vědět, jak na tom jsou firmy či dodavatelé v oblasti udržitelnosti a chtějí znát jejich uhlíkovou stopu i konkrétní kroky, které dělají pro životní prostředí,“ poznamenala Zemanová. „Je potřeba, aby české firmy nezaspaly a vzaly ESG jako příležitost,“ doplnila.

Štěpán Černohorský, výkonný ředitel ČSOB Advisory, během diskuze poukázal na Čechy a jejich švejkovský přístup. „Potkávám se s různými firmami z různých koutů republiky a převládá ve mně skepse z toho, že jsme jediný ostrůvek na světě, kde není potřeba nic dělat,“ posteskl si Černohorský s tím, že má pocit, že u nás převládá přístup ve stylu „ono to nějak dopadne“. „Je potřeba si uvědomit, že to neznamená, že to dopadne vždy dobře,“ dodal.

Na závěr Zemanová upozornila, že ESG je něco, co se začalo v médiích objevovat až poslední roky, protože se oblast udržitelnosti ve firmách nějak pojmenovala. „ESG je něco, co tady existuje už téměř čtyřicet let. Už tehdy si lidé uvědomili, že dívat se na firmy pouze optikou finančních výkazů není dostatečné. Dnes se na toto téma hojně diskutuje, ale není to nic nového,“ zdůraznila Zemanová.