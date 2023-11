Skupina Progresus vstoupila do oblasti industriálního developmentu | e15.cz

Po pouhých osmi měsících od zahájení výstavby hlavní nájemce převzal dokončené špičkové logistické a průmyslové centrum GARBE Park Klášterec II v Ústeckém kraji. Objekt o celkové pronajímatelné ploše 18 500 m2 se pyšní vynikající polohou ve vyhledávané průmyslové zóně Verne u silnice R13 a dálnice D7 vedoucí do Německa. Zároveň disponuje mezinárodní certifikací udržitelnosti BREEAM Very Good.

I díky tomu byl areál na pozemcích o výměře přes 45 tisíc metrů čtverečních z většiny pronajatý dlouho před svým dokončením. „Zájem o kvalitní a udržitelné průmyslové nemovitosti v atraktivních lokalitách je v Česku nadále obrovský. S hlavním nájemcem ISOLITE jsme měli podepsanou smlouvu na obsazení více než sedmdesát procent objektu už na jaře před zahájením výstavby,“ uvedl Lukáš Zrůst, spoluzakladatel investiční skupiny Progresus, který v projektu figuruje jako hlavní investor. Spoluinvestorem a developerem je renomovaná německá skupina GARBE, generálním dodavatelem stavby pak byla česká společnost IMOS.

Pro Progresus, do jejíhož portfolia patří mimo jiné i největší český dodavatel dřevostaveb RD Rýmařov, znamená GARBE Park Klášterec II rozšíření dosavadních aktivit na poli rezidenční výstavby také o oblast průmyslového a logistického developmentu.

„Do budoucna chceme náš rozvoj stavět především na udržitelných a moderních projektech. Na GARBE Park Klášterec II jsme si ověřili, že ve spolupráci s našimi partnery dokážeme výstavbu industriální nemovitosti zvládnout v mimořádné krátkém čase i špičkové kvalitě a nabídnout nájemcům udržitelná řešení pro jejich podnikání,“ doplnil Zrůst.

Také zástupci developera GARBE při předání nového objektu do užívání novému nájemci zdůraznili rychlost, s jakou byl celý projekt dokončen. „Od nákupu pozemků, přes stavební povolení, uzavření nájemních smluv, zajištění výstavby včetně financování, až po předání logistického a průmyslového centra do užívání uběhl pouhý jeden rok. Bez agilního a profesionálního přístupu všech zúčastněných včetně našeho nového investičního partnera Progresus by něco takového nebylo možné,“ řekl Martin Polák, Managing Director Central & Eastern Europe GARBE. Dodal, že pro zajištění co nejvyšší kvality a přesnosti stavby byla využita mimo jiné i nejnovější technologie zaměřování nosných sloupů pomocí dronů.

Hlavním nájemcem nově otevřené průmyslové haly určené pro výrobu a skladování je německý dodavatel těsnicích systémů pro automobilovou a leteckou výrobu ISOLITE. Na základě 10leté nájemní smlouvy s opcí na dalších deset let obsadil v GARBE Park Klášterec II celkem 13 192 m2. To odpovídá téměř třem čtvrtinám celkové dostupné plochy.

Prostory využije k částečné relokaci svého závodu z německého Ludwigshafenu, přičemž do Česka přesune zejména sofistikovanou výrobu určenou pro automobilový sektor. V lokalitě počítá rovněž s umístěním vlastního výzkumného centra.

Podle starosty Klášterce nad Ohří Štefana Drozda je příchod investorů do regionu příznivou zprávou. „Vznikají nová pracovní místa a zdravé konkurenční prostředí. Nejde jen o samotný Klášterec nad Ohří, ale o celé Chomutovsko. V dnešní turbulentní době je cenný každý projekt zvyšující ekonomický potenciál a stabilitu regionu.“

Na předání industriálního centra nájemcům naváže v prvním čtvrtletí roku 2024 ještě instalace unikátního dřevěného facility modulu od výrobce RD Rýmařov ze skupiny Progresus. Venkovní modul se zelenou střechou umístěný v blízkosti příjezdové cesty bude sloužit jednak obsluze parku, jednak poskytne zázemí pro manažerská firemní jednání. Nabídne také venkovní terasu vhodnou k posezení.

„Díky tomu, že se RD Rýmařov z naší skupiny věnuje dřevostavbám již přes padesát let, víme, že tento materiál má pozitivní vliv na kognitivní funkce člověka - soustředění, kreativitu, komunikaci či paměť. Zároveň snižuje stres a navozuje pocit tepla i klidu. Proto jsme se rozhodli využít synergií v rámci skupiny Progresus a uplatnit tento udržitelný materiál rovněž v industriálním developmentu, kde jinak převažují konvenční materiály,” uvedl ESG ředitel skupiny Progresus Jan Nový.

Dřevěné moduly od RD Rýmařov plánují skupina Progresus a developer GARBE využívat rovněž při všech svých dalších společných projektech na poli průmyslového developmentu. „Spolupráce s GARBE na industriálním parku u Chomutova byla od začátku do konce precizní. Proto ji nevnímáme jen jako úspěšný jednotlivý projekt, jakým bezesporu je, ale představuje pro nás první krok ke vzniku nové stabilní nohy podnikání skupiny Progresus,” řekl Lukáš Zrůst s tím, že oba partneři již mají v různém stupni rozpracování hned několik dalších společných projektů v České republice.

Nejvíce pokročilý je nyní projekt industriální haly jižně od Brna o užitné ploše přes 32 tisíc metrů čtverečních. Zahájení výstavby nemovitosti, jejíž hodnota má po dokončení dosáhnout jedné miliardy korun, je plánováno již na příští rok.

Stejně jako v případě GARBE Park Klášterec II, kde se na financování podílí banka ČSOB, jež poskytla úvěrový rámec až do výše 14,8 milionu eur, plánují partneři i u svých dalších projektů využívat kombinaci vlastních zdrojů, bankovního financování a prostředků od investorů například formou dluhopisových emisí.

„Projekt Garbe Park Klášterec II dle našeho mínění odpovídá moderním ESG trendům, které podporují dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost české ekonomiky. Rovněž ekonomické a finanční parametry této investice potvrzují zodpovědný a plně profesionální přístup skupiny Progresus a jejích partnerů. Po této první vzájemné zkušenosti se budeme rádi podílet i na podpoře dalších budoucích projektů skupiny Progresus nehledě na jejich velikost či regionální umístění,“ uvedl Jakub Pospíšil, ředitel pražské pobočky ČSOB pro korporátní klientelu.