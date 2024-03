České talenty na zkušené: Objevitel nových antibiotik, český rakeťák a hlas školený za oceánem

Léky s rakouskou inspirací

V nadaci Experientia manželů Hany a Dalimila Dvořákových má jméno Ondřeje Kováče zvláštní váhu. Je vůbec prvním, kdo dosáhl jak na stipendium v zahraničí, tak na zdroje pro založení start-upové skupiny. Díky Ondřeji Kováčovi může být Česko blízko vývoji nových druhů antibiotik.

Ondřej začal na Univerzitě Palackého v Olomouci studiem experimentální biologie, ale už během bakalářské práce se dostal k organické syntéze, která ho zaujala. Na magistra přešel na obor bioorganická chemie a doktorát už dokončil v oboru organická chemie. V roce 2020 od Nadace Experientia získal stipendium na roční stáž ve skupině profesora Magauera na Innsbruck University v Rakousku. Jeho vedoucí mu stáž nakonec prodloužil až do loňska. Teď Ondřej Kováč staví v Olomouci svoji vlastní vědeckou skupinu a příběh importu zahraničních zkušeností se tím završuje.

Když se dá člověk s Ondřejem Kováčem do řeči, zjistí brzy, že hovoří s člověkem, který před sebou vidí jasný cíl. „Idea je, že bychom se inspirovali v přírodě strukturou daného antibiotika a přenesli ho do laboratoře. Řekněme, že chceme napodobit přírodu a připravit větší množství látky tak, aby byla produkce udržitelná,“ popisuje cestu, kterou začal v Rakousku a jíž kráčí dnes dál v Olomouci.

Ideálem, k němuž má výzkum směřovat, je platforma, která by sloužila jako základ pro nová antibiotika. Vědci by byli díky platformě vždy na dosah výroby nových léčiv, která by pomohla rychle bojovat s rezistencí. „Nynější grant mi pomůže k rozjezdu projektu. Člověk de facto začíná od nuly, už nemá za sebou toho profesora, který je ve světě uznávaný a dosáhne snáze na financování,“ popisuje Ondřej Kováč.

Ona nula, o níž mluví, se může překlopit v plus za pět až sedm let, kdy jeho tým může ostatním odborníkům a zejména investorům představit něco, na čem se už dá dále stavět. Role Ondřeje Kováče bude po zhruba deseti letech v laboratoři stále více manažerská. „Samozřejmě v tuto chvíli ještě nějaký čas mám, abych chodil do laboratoře, ale postupně už to bude tak, že budu vymýšlet projekty, psát články, prezentace. Ve výzkumu se pak musím spolehnout na tým. Proto je hodně důležité sehnat kvalitní lidi, na které se můžu spolehnout,“ popisuje.

Spolupracovníci profesora Holého

Nadaci Experientia, která podporuje mladé vědce z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie, založili manželé Dvořákovi společně v roce 2013. Hana Dvořáková předtím spolupracovala s profesorem Antonínem Holým na vývoji antivirových látek, Dalimil Dvořák byl profesorem na VŠCHT.

Jen loni nadace podpořila mladé chemické talenty granty v celkové výši téměř devíti milionů korun. „Věřím, že taková iniciativa pomůže pozvednout vědu, abychom byli konkurenceschopní. Studenti, jako jsem byl já, nasají atmosféru v zahraničí a získají know-how. Ve vědě je důležité mít kontakty, mít kde sdílet nápady, získávat zkušenosti. Člověk se musí totiž neustále se učit, i když je profesor,“ říká Ondřej Kováč.

Nadace samotná má v plánu mířit nově i na mladší generaci, než je Ondřej. „Zahraniční stáže a start-up granty vnímáme jako své dva vlajkové programy, které naši nadaci definují a se kterými určitě počítáme i do budoucna. Díky tomu, že jsme s našimi stipendisty a stipendistkami v úzkém kontaktu, však víme, že o tom, že se z nich stali vědci, rozhodli většinou už jejich učitelé chemie na základní nebo střední škole. Proto jsme se rozhodli do budoucna více věnovat podpoře ještě mladších chemických talentů – a to zkvalitňováním výuky na základních a středních školách,“ říká Anna Batistová, ředitelka nadace.