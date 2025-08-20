Upekl prodej Kellnerovy pojišťovny, teď buduje kolos z pojistek i škodovek a líčí na Německo
Inspiruje se Baťou a sám patří dlouhodobě k top manažerům v Česku. Petru Kellnerovi kdysi z šéfovského křesla zařídil prodej České pojišťovny italskému gigantu Generali. To je ale minulost. Cenné zkušenosti si Pavel Řehák přenesl do vlastní skupiny Direct, ze které poslední roky nenápadně buduje dravce, který začíná lovit v polských a rakouských vodách, aby se poté mohl vrhnout do vysněného Německa.
Expanze poháněná miliardovými investicemi má přinést nové příležitosti, ale hlavně peníze – stávající více než desetimiliardový obrat skupiny Direct má vyrůst koncem dekády na pětinásobek.
Po odchodu od Kellnera nakoupil s obchodními partnery pojišťovnu Triglav, ze které vybudoval pojišťovnu Direct. Řehák k ní postupně dál přidává další byznysy, které dohromady tvoří ambiciózní technologickou společnost.
Klíčovou roli sehrává Direct Auto, tedy síť autodealerství a servisů, která využívá synergií s pojišťovnou. Další růst chce Řehák opírat také o systém pro spravování firemních výdajů Fidoo, nakoupenou investiční platformu Fondee nebo o leasingovku Birne, kterou nově vede bývalý ředitel FlixBusu Pavel Prouza. Do skupiny patří též Direct Investments a nově akvírovaná rakouská banka A1.
„Když jsme v roce 2015 koupili pojišťovnu Triglav, měli jsme 130 lidí, obrat asi půl miliardy a nulový zisk. O pět let později zůstalo z původního týmu jen dvacet lidí, dalších 280 přišlo. Obrat tehdy narostl zhruba na 2,5 miliardy a zisk na sto milionů. Letos očekáváme obrat až dvanáct miliard a asi 700milionový zisk. V týmu je nás jedenáct set,“ popisuje prozatím úspěšnou expanzi Řehák v rozhovoru s e15.cz.
Směr? Německo!
Nežije v roce 2025, myšlenkami je o pět let napřed. Rok 2030 totiž pro celou skupinu představuje významný milník: tehdy má navýšit obrat na 40 až 50 miliard a úměrně tomu i zisk. Že jde celá skupina správným směrem, věří i několik tisíc investorů sdružených ve fondu Vigo. Loni v něm drželi 1,1 miliardy, zhodnocení činilo osm procent.
Klíč k expanzi vidí padesátiletý manažer na třech trzích: v Česku, Polsku a Rakousku. Poslední zmíněný trh má přinést cenné zkušenosti pro další fázi – cestu na ještě složitější, ale patřičně velký trh v Německu. Model je vždy stejný: na nové zákazníky zacílí takřka celá skupina, tedy pojišťovna, automotive a další služby, aby nabídla ucelený produkt.
Pavel Řehák, Direct pojišťovna. |
Přestože mimořádně konkurenční automotive byznys nenabízí zrovna lákavé marže, které se v prodeji nových i ojetých vozů obvykle pohybují v nižších jednotkách procent, Řehák v něm vidí značný potenciál.
„Báječně uzavírá náš ekosystém kolem pojišťovny. Víc než sto tisíc jejích klientů bude během roku prodávat auto a řešit, kde si pořídit a servisovat nové. Jako pojišťovna bychom jim nebyli schopni pomoct. To se ale mění. Máme pojišťovnu, automotive, finanční služby, takže můžeme retailovému i firemnímu klientovi pomoct s prodejem auta, financováním, pojištěním, s kompletní mobilitou,“ črtá plán.
V portfoliu jsou Škoda Auto i Volkswagen
Jen Direct Auto plánuje během dvou let otevřít čtrnáct nových autosalonů, každý z nich představuje investici za desítky milionů. K nejnovějším patří ten v Horních Počernicích, který nabízí prostory pro prodej více než tisíce nových, zánovních, užitkových i obytných vozidel. Nabídka má postupně zahrnout značky Škoda, Volkswagen, Hyundai, Renault, KIA, Ford či Mercedes-Benz. Projekt navázal na předloňský pilot z Olomouce. Postupně hodlá společnost zamířit do všech krajů.
Direct, který nyní podle Řeháka obsluhuje necelý milion klientů, často opírá růst o akvizice. Převzal například pražského prodejce aut NH Car Holding, brněnskou K.E.I. Group, jenž prodává nové škodovky a poskytuje jim servis, stejně jako i volkswagenům a seatům. Od konkurence se chce Direct odlišit tím, že nabídne kompletní produkt: nejen prodej a servis vozů, ale půjčovnu, odtahovku, pojištění, financování nákupů, a to vše v moderním digitálním balení.
Ve hře je podle Řeháka i další rozšíření byznysu: „Někteří klienti říkají: ,Fajn, vy mi pomůžete konvertovat flotilu na elektromobilitu, takže mi pomůžete i s elektřinou? Kde seženu dobrou zelenou elektřinu?‘ Takže ano, zvažujeme i další oblasti.“