Česko vyšle do Izraele další dva repatriační lety | e15.cz

Do Izraele dnes vyrazí další dva repatriační lety z Prahy pro české občany, kteří v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Dopoledne odletí vojenský letoun CASA, odpoledne vládní speciál, potvrdila ministryně obrany Jana Černochová). Armádní letoun Airbus s větší kapacitou má poruchu, čeká se na náhradní díl.

„Musíme čekat na náhradní díl. Ale okamžitě jsem dala pokyn k odletu letounů CASA a malého Airbusu,“ sdělila Černochová. Do Tel Avivu dnes doletí ve stejný čas, do Česka podle ministryně vezmou zbytek žadatelů o repatriaci. Malý Airbus má kapacitu přes 40 míst, velký zhruba 100. Letadlo CASA má kapacitu přes 60 míst.Některými lety určenými pro evakuaci Čechů se do Izraele z Česka vrátí i tamní občané.

Na cestě do Prahy z Izraele je zároveň třetí repatriační letadlo, oznámil na sociální síti X ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Na palubě je podle něj i spisovatelka Eva Erbenová, podle šéfa diplomacie nejstarší krajanka žijící v Izraeli. Je jí 92 let.

Do Česka se dosud repatriačními lety vrátilo zhruba 80 lidí z Izraele. Prvních 34 Čechů dorazilo v noci z úterý na středu s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), který navštívil Izrael po cestě z ministerského zasedání EU v Ománu. Druhý letoun s více než 44 občany přiletěl dnes ráno kolem 03:40.