Český podnikatel prodal Němcům firmu s datacentrem v Praze, teď s nimi bude investovat miliardy

Německá skupina Contabo, která patří mezi největší poskytovatele webhostingu a dalších serverových služeb v Evropě, v roce 2020 za stovky milionů převzala českou firmu VSHosting. Němci tak získali silnou pozici na českém trhu, včetně zákazníků jako Datart, a datové centrum v Praze. Kromě toho narazili na byznysového partnera do dalších let. Spoluzakladatel a stále úřadující výkonný ředitel VSHostingu Damir Špoljarič nyní se třemi zkušenými německými partnery rozjíždí nový private equity investiční fond, který bude investovat do serverové a cloudové infrastruktury.

Nový fond nese název Altiora Partners, kanceláře má v Praze, v Düsseldorfu a v Kolíně nad Rýnem. Partnery jsou kromě zmíněného českého podnikatele němečtí byznysmeni Thomas Noglik, Felix Hoeger a Thomas Schimmel.

Noglik v minulosti například působil jako ředitel Contaba. V roce 2022 z této pozice řídil prodej majoritní části firmy do rukou amerického fondu KKR, který po světě investoval už 160 miliard dolarů. Hoeger mimo jiné sedí ve vedení DE-CIX, což je jeden z největších internetových uzlů v Evropě, a Schimmel má zkušenosti z vedení v Contabu, HostEurope nebo GoDaddy, největších hostingových firmách na světě.

Nový fond bude společně s dalšími partnery v první fázi investovat vyšší desítky milionů eur, tedy až nízké miliardy korun. „Budeme relativně velký specializovaný private equity fond. Zaměřujeme se na investice v řádu jednotek až desítek milionů eur na každou firmu. Máme rozjednané první dvě větší investice. Aktuálně cílíme na 15 projektů,“ řekl Špoljarič pro e15. Primárním cílem jsou etablované firmy.

Nad rámec chystaných nových 15 investic jsou v portfoliu Altiory investice, které partneři fondu udělali v minulosti. Jde například o holešovickou firmu VRgineers vyrábějící profesionální brýle pro virtuální realitu, kam v minulosti vstoupil Špoljarič jako investor v rámci své vlastní investiční firmy Gi21. Dále jsou to třeba české softwarové firmy Keboola nebo Taikun.

Čtveřice partnerů Altiory má dlouholeté zkušenosti v byznysu kolem datacenter, serverů a cloudové infrastruktury. Fond se proto bude specializovat na cloudy, hosting a IT infrastrukturu. Tam se v Evropě mohou otevírat nové možnosti s tím, jak se čím dál více řeší otázka evropské digitální suverenity a zbavení se závislosti na velkých amerických hráčích typu Microsoft Azure nebo Amazon Web Services.

Altiora Partners jsou otevření investicím v Česku. „Nyní řešíme hlavně jednu firmu ze západní Evropy a druhou v USA, známe je z naší sítě kontaktů. Každá z nich má tržby přes 20 milionů dolarů ročně,“ naznačil Špoljarič.

