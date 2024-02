„Price reduction tool pro Evropskou komisi se loni překlopil z testování proveditelnosti do produkční fáze, používá ho 16 členských států včetně České obchodní inspekce,“ uvedl pro e15 zakladatel a šéf Apify Jan Čurn.

Zjednodušeně řečeno, program stahuje údaje o cenách pro jednotlivé e-shopy každý den a díky tomu je možné udržovat přehled o tom, zda internetové obchody neklamou své zákazníky a nenabízejí například zboží za avizovanou slevu, která je ale ve skutečnosti třeba klidně zdražením. Od minulého roku musejí e-shopy uvádět jako původní cenu tu nejnižší za posledních 30 dní před zlevněním, jinak jim hrozí pokuty za klamání spotřebitelů.

Apify za pomoci Kebooly a TopMonks přehled o praxi českých e-shopů dlouhodobě nabízí veřejnosti na stránkách hlidacshopu.cz, kde je přehled o vybraných tuzemských online obchodech a jejich deklarovaných i reálných slevách. „V rámci nástroje pro Evropskou komisi monitorujeme přes 40 tisíc produktů na více než 700 e-shopech v Evropském ekonomickém prostoru. Produkty si s pomocí nástroje monitorují sami úředníci – nástroj přímo používají, sami tam tedy zadávají produkty a pak na základě vyhodnocení používají data jako důkazy při jednání s e-shopy,“ popisuje Čurn.

Na kolik peněz si díky tomu Apify přijde, Čurn neuvedl, ale podle něj to jeho startup „nedělá zadarmo“. „Docela to používají, dokonce díky tomu rozdali už nějaké pokuty, což teda ale není něco, čím bychom se chtěli chlubit. Když to ale firma porušuje úmyslně a nenapraví to, tak se holt asi nedá nic jiného dělat. Manuálně to sledovat nejde, to by bylo šílená práce a bylo by potřeba to dělat každý den,“ říká.

Základem byznysu Apify je právě vytváření programů pro sběr dat na internetu. Ta se dají využívat například k datové analýze nebo ke zmíněné kontrole cen. Český startup si ale prošel těžkými časy, část zaměstnanců musel v roce 2022 propustit. „Dostali jsme se do stavu, kdy se nám začal propadat obrat a byli jsme ve ztrátě. To byl problém, protože nejsme bohatě zafinancovaný startup, od investorů jsme si vzali jen půl milionu dolarů, tedy 12 milionů korun, a to už v roce 2019. Hledali jsme, kde se dají snížit náklady, což tehdy znamenalo propuštění zhruba 15 procent lidí,“ vypráví šéf startupu, který sídlí v kancelářích v pražské Lucerně.

Po čase ale došlo k obratu, Apify se začalo více orientovat místo na služby pro velké klienty na produkty, které si jejich zákazníci obslouží sami „Ale udělali jsme i produktové změny. Znovu jsme si řekli, pro koho to děláme, tedy pro vývojáře. Vše, co do toho nezapadá, jsme ořezali. Pomohlo nám to a vrátili jsme se k růstu. Díky tomu jsme se vrátili zpátky do hry,“ říká šéf startupu.

„Soustředíme se hlavně na samoobslužné platformy, nikoliv na podobné projekty na míru, jako je ten pro Evropskou komisi; ty tvoří zhruba jen čtvrtinu našeho obratu,“ říká Čurn. „Samoobslužných“ nástrojů má Apify ve své nabídce zhruba 1500, jde o různé služby pro práci s daty dostupné na internetu. Může jít například o získávání dat pro trénink umělé inteligence nebo třeba o stahování dat ze sociálních sítí. „Self Service je pro nás lepší, dá se lépe škálovat a je s tím méně práce,“ říká Čurn.

Za minulý rok tak firma utržila přes 170 milionů a vrátila se do zisku, který před daněmi, úroky a odpisy činil zhruba 22 milionů korun. Nyní se chce po dlouhých pěti letech vrátit na trh s rizikovým kapitálem a najít na něm peníze pro další rozvoj. „Obecně je problém v tom, že jelikož jsme na trhu už od roku 2016, tak vlastně nejsme startup s raketovou trajektorií. Investoři sice oceňují, že jsme se s tak málo penězi dostali na takové tržby, ale následně si nejsou jistí, jestli dokážeme případnou investici překlopit do většího růstu,“ vysvětluje Čurn.

Nabráním menší investice tak Apify chce dokázat, že umí růst i za kapitálové podpory a případně si tím otevřít dveře k budoucímu a většímu investičnímu kolu. „Aby byl startup zajímavý pro nejlepší investiční fondy, tak tam musí být růst třeba sto procent ročně. Věříme si, že to dokážeme,“ uzavírá šéf datového startupu z centra Prahy.