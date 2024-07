Společnost STRV, která vyvíjí mobilní aplikace a weby pro Porsche, The Athletic nebo Arnolda Schwarzeneggera, se loni propadla do ztráty více než 13 milionů korun oproti zisku po zdanění přes 26 milionů v roce 2022. Podle konsolidované účetní závěrky STRV Group klesly také tržby, a to ze 454 na necelých 385 milionů korun.