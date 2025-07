Až osmdesát miliard korun v následujících pěti letech. Tolik investuje ČEZ do dekarbonizace vlastních zdrojů energie. A tučný balík budou muset chtě nechtě investovat i české podniky. „Chtějí úsporná řešení. Průmysl ale každopádně čeká, jestli se Evropa ve své klimatické politice trochu racionalizuje tak, aby to bylo vše stihnutelné finančně i technologicky,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Když jsem před pár dny navštívil výroční konferenci Sdružení automobilového průmyslu, zaujalo mne jejich hlavní sdělení: zakázky nejsou problém, inflace není problém. Klíčový problém, který drtí nejen autoland, ale i energeticky náročnější obory, jsou drahé energie. Co s tím?

I my jsme průmysl jako energetika, takže i pro nás je to výzva. U nás se potkávají dvě věci: dekarbonizace vlastního portfolia, například teplárenství. Tam musíme v rekordně krátkém čase a rekordními investicemi v objemu 50-80 miliard v příštích pěti letech dekarbonizovat vlastní portfolio těchto zdrojů. Právě dekarbonizace teplárenství je druhým největším dekarbonizačním příběhem ČEZ hned po jádru.

Pak je druhá část byznysu, kdy pomáháme dekarbonizovat reálnou českou ekonomiku. Přes všechny debaty o dekarbonizaci, tak my netrpíme nedostatkem poptávky po této oblasti. Průmysl je tedy připraven se dekarbonizovat, ale samozřejmě říká: v rozumné časy a aby i evropská politika v tomto ohledu byla rozumnější. Ne tolik aktivistická a víc pragmatická. Hodně majitelů firem Green Deal skutečně nemiluje, ale solární elektrárny na střechách nebo brownfieldech vítají.

Neobáváte se toho, že může část vašich průmyslových zákazníků jednoduše zaniknout kvůli vlastní ztrátě konkurenceschopnosti z důvodu drahých energií? Přejít z klasických pecí na ty elektrické je například pro ocelárny mimořádně nákladné.

My to v datech nevidíme. Můžou to být samozřejmě jednotlivé firmy, které končí, ale naše portfolio je tak diverzifikované, že tam nějaký velký sektorový problém nevidíme. U našich zákazníků nepozorujeme ten příběh, že by krachovali a měli jsme nižší poptávku po energiích. Většina českých firem hledá řešení v oblasti úspor a dekarbonizace. Průmysl se sice potýká s těžkými časy, ale zároveň se transformuje a investuje do nových technologií, které mu pomohou přizpůsobit se novým podmínkám. Výhodou pro ČEZ ESCO je, že je naše zákaznické portfolio velmi rozmanité. S podniky spolupracujeme na úsporných řešeních, která jim pomáhají snížit náklady. Třeba i tím, že si vytvářejí vlastní energetické zdroje, což jim dává větší kontrolu nad náklady a snižuje závislost na externích dodavatelích.

Mám obrovský respekt k trápení, kterým prochází třeba těžký průmysl. Ale našimi klienty jsou opravdu firmy od těch nejmenších až po ty největší. Mám v tomhle ohledu respekt vůči chemikům, ocelářům, protože mají fakt těžké období. Na druhou stranu třeba za pád Liberty fakt nemůže dekarbonizace.

Ano, měl bych obavu, kdyby Evropská komise pokračovala ve voluntarismu a byla by tendence vše udělat co nejrychleji a mimo finanční a fyzikální možnosti, tak by se mohlo stát, že by některé sektory byly fakt ohroženy. My s těmi firmami denně jednáme. Chtějí úsporná řešení. Průmysl ale každopádně čeká, jestli se Evropa ve své klimatické politice trochu racionalizuje tak, aby to bylo vše stihnutelné finančně i technologicky. Ty business casy jsou plánovány na dlouhou dobu, takže na druhou stranu, kdybychom teď dekarbonizaci na druhou stranu zastavili, bude to také velký malér. Špatné jsou tedy jak přehnané ambice, tak zpětný chod.

Dekarbonizace průmyslu nezastaví

Jak silná je skutečná poptávka po dekarbonizaci?

Je reálná. Průmyslové firmy, jako jsou například Třinecké železárny, už dnes investují do zelené elektřiny formou PPA kontraktů dalších opatření, která jim pomáhají snižovat náklady na energii.

Můžete více rozvést, jaká konkrétní řešení firmy obvykle využijí?

Každý podnik je specifický, takže i řešení se liší, těch kombinací je spousta. Obvykle začínáme analýzou spotřeby a optimalizací energetických systémů. Často se jedná o instalaci fotovoltaických panelů, výměnu kotlů, zateplení budov nebo zavedení energetických úložišť. Důležité je i zavést řízenou spotřeby v reálném čase, což podnikům pomáhá efektivněji využívat energii a snižovat náklady. V mnoha případech se firmy rozhodují i pro vlastní zdroje energie, například kombinace plynových a elektrokotlů nebo tepelná čerpadla.

A co samotné ČEZ ESCO, kolik investujete do vlastní dekarbonizace?

Je to pro nás klíčové téma. Není to jen o snižování emisí, ale také o ekonomických výhodách. V posledních letech jsme investovali do modernizace tepláren, které jsou součástí širšího plánu přechodu na nízkoemisní technologie. V následujících pěti letech plánuje ČEZ investice v teplárenství ve výši 50 až 80 miliard korun. Mimo jiné nám pomohou přeměnit teplárny na nízkoemisní zařízení. Součástí tohoto přechodu bude i zavedení technologií, jako jsou kotle na biomasu, plynové kotle nebo kogenerační jednotky. Tato modernizace je klíčová pro budoucnost české energetiky.

Jakým způsobem plánujete financovat takto velké investice?

Část investic pokryjeme z vlastních zdrojů, ale zároveň budeme žádat o podporu z národních i evropských fondů. Modernizační fond a další dotační tituly jsou pro nás velmi důležité, protože umožňují realizovat projekty, které by pro nás byly obtížně financovatelné pouze z vlastních prostředků. Tím se ve výsledku sníží cena pro zákazníky.

Snažíte se expandovat na českém trhu s elektromobilitou a dobíjením, řádově kolik zákazníků z řad firem má o tyto služby skutečně zájem? Když jsem se na trhu poptával, tak pokud mají jeho účastníci ČEZ něco vyčíst, tak vyšší cenu za služby oproti konkurenci.

Elektromobilita je trend, který v Česku roste, ale vývoj je spíše postupný. Dnes máme desítky zákazníků, jako například Škoda Auto, kteří investují do dobíjecí infrastruktury pro elektromobily. Těch menších máme řádově stovky. Poptávka roste, ale stále je to relativně malá část našeho byznysu. V ČEZ ESCO se soustředíme na to, abychom firmám nabízeli komplexní řešení, která zahrnují nejen nabíjecí stanice, ale i služby související s jejich instalací a správou.

Řada odborníků na energetiku varuje, že Evropa nemusí mít v příštích letech dostatek elektrické energie. Lze předpokládat, že datacentra nebo právě dobíjení elektrických vozů spotřebu výrazně navýší. Toho se neobáváte?

Rostoucí poptávka po energii je nevyhnutelná, a proto se musíme připravit na to, že naše energetické kapacity se budou muset rozšířit. Plánujeme masivní investice do obnovitelných zdrojů a zároveň se soustředíme na stabilitu energetické sítě. Věříme, že kombinace obnovitelných zdrojů, jádra a plynu nám umožní uspokojit rostoucí poptávku po energii. Jsme připraveni investovat do nových technologií a řešení, která budou nejen ekologická, ale i ekonomicky výhodná pro naše zákazníky.

V současnosti je na trhu dostatek energie, ale s přechodem na obnovitelné zdroje a rostoucí poptávkou po elektřině bude potřeba zajistit výkonovou přiměřenost, tedy stabilitu sítě. Je důležité, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro všechny sektory, a to jak na domácím trhu, tak i na mezinárodní úrovni. Nejen naše, ale i evropská energetická politika nicméně musí být pragmatická a zaměřena na dlouhodobou udržitelnost a dostupnost energií pro všechny.

Když zmiňujete stabilitu sítě, jaké poučení jste si vzali z blackoutu, který nedávno postihl Španělsko?

Ukázal, jak důležité je mít silnou a vyváženou energetickou síť. Pro nás je klíčové, abychom se zaměřili na decentralizaci a propojení našich energetických systémů. Pokud budou obnovitelné zdroje růst, bude třeba, aby byla síť schopná je efektivně řídit a vyvažovat. Čím více jsou energetické zdroje decentralizované, tím lepší je potřeba jejich řízení. A právě na tomto poli se angažujeme, abychom pomohli zajistit stabilitu nejen v Česku, ale i na středoevropském trhu.