Zákulisí Star Wars odhaleno: vzácné fotografie ukazují, jak vznikala nejslavnější sci-fi série
Série Star Wars mění filmový svět už víc než čtyři desetiletí. Od prvního natáčení na tuniské poušti v roce 1976 až po digitální revoluci v éře Mandaloriana zůstává příběh Jediů a Sithů fenoménem, který spojuje celé generace. Archivní fotografie ukazují, jak vznikaly ikonické momenty, kulisy i postavy, které dodnes formují popkulturu.
Když se George Lucas v polovině 70. let pustil do natáčení vesmírného eposu, málokdo věřil, že z neznámého projektu studia 20th Century Fox vzejde fenomén, který přežije půl století. První díl, později přejmenovaný na Star Wars: Episode IV – A New Hope, vznikal v roce 1976 v drsných podmínkách tuniské pouště, kde štáb bojoval s písečnými bouřemi i poruchami modelů. Natáčení doprovázela improvizace – většina vizuálních efektů byla vytvářena ručně pomocí modelů, kamerových triků a nově vzniklého týmu Industrial Light & Magic.
Star Wars a vstup Disney
Po uvedení filmu v roce 1977 se Star Wars staly kulturním fenoménem, který změnil Hollywood. Lucas využil úspěchu k rozšíření příběhu o dvě pokračování – Impérium vrací úder (1980) a Návrat Jediho (1983). Obzvlášť druhý díl bývá dodnes považován za jedno z nejlepších pokračování filmové historie. Trojice hlavních herců – Mark Hamill, Carrie Fisherová a Harrison Ford – se díky roli Lukea, Leiy a Hana Sola stala ikonami celé generace.
Unikátní fotografie odhalují zákulisí natáčení Star Wars. |
V 90. letech se Lucas rozhodl ságu rozšířit o prequely, které ukázaly vzestup i pád Anakina Skywalkera. Skrytá hrozba (1999), Klonovaní útočí (2002) a Pomsta Sithů (2005) využily průlomové digitální technologie a poprvé ve velkém zapojily počítačové triky místo modelů. I přes rozporuplné reakce fanoušků se trilogie zapsala do dějin jako technologický mezník, který předznamenal nástup digitální éry filmu.
Archivní snímky odhaleny
Po roce 2012, kdy Lucasfilm koupil koncern Disney za více než čtyři miliardy dolarů, se galaxie vzdálená, předaleká dočkala nového dechu. Režiséři jako J. J. Abrams či Rian Johnson představili nové hrdiny – Rey, Finna či Kyla Rena – a otevřeli ságu další generaci diváků. Současně se svět Star Wars rozrostl o úspěšné seriály jako The Mandalorian, Andor či Ahsoka, které kombinují moderní technologii virtuálních scén s vizuálním stylem původních filmů.
Archivní snímky vracejí fanoušky zpět k samotným kořenům série – do doby, kdy se obří vesmírné bitvy natáčely na stolech s miniaturními modely a Darth Vader byl poprvé oblečen do černého kostýmu, který dnes pozná celý svět. Ukazují tváře unavených herců, radost z improvizace i křehkost okamžiků, z nichž vznikla legenda. A připomínají, že Star Wars nejsou jen filmy, ale živoucí mýtus o naději, odvaze a víře ve světlo i v temnotu – mýtus, který přežívá už 47 let.