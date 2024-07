Druhá největší česká IT skupina Seyfor (dříve Solitea) Martina Cíglera a slovenské investiční skupiny Sandberg Capital se rozrůstá o další dvě firmy. Ty doplní desítky předchozích akvizic. Seyfor za více než sto milionů korun získal stoprocentní podíl v pražské firmě Datacruit a třicetiprocentní podíl v hradecké společnosti Recruitis. Skupina tím vstupuje do nového byznysu: obchodu se softwarem a službami pro personalisty.

Datacruit a Recruitis jsou přímí konkurenti. Vyvíjejí software označovaný jako Application Tracking System (ATS), který personalistům a HR oddělením pomáhá vyznat se v životopisech, profilech uchazečů o práci, vyhledávat talenty, řídit jejich nábor, nástup a případné ukončení působení. Seyfor tímto krokem chce doplnit nabídku s personálními a mzdovými systémy.

„Je to podruhé v naší historii, kdy současně kupujeme dva produkty zaměřené na stejný, pro Seyfor nový tržní segment. Poprvé to byly pokladní systémy Dotykačka a Markeeta,“ uvedl výkonný ředitel Seyforu Martin Cígler s tím, že vstup do byznysu s pokladními systémy považuje za úspěšný a v personalistice na to chce navázat.

Seyfor získal Datacruit od společnosti GoodGroup Milana Nováka a Aleše Příhody. V Recruitisu Seyfor vyplatil menší akcionáře. Hlavním podílníkem s 58 procenty zůstává zakladatel firmy Štěpán Bartyzal. Vedení obou firem má minimálně po nějakou dobu pokračovat i po akvizicích.

Koupené firmy budou pokračovat odděleně. Seyfor jim má mimo jiné pomoci dostat se do zahraničí; skupina působí v 38 zemích. „Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli nechat vstoupit Seyfor do naší společnosti, je pomoc našemu ATS Recruitis.io a onboardingovému systému Onbee.app dostat se na zahraniční trhy, ve kterých Seyfor dominuje,“ shrnul Bartyzal z Recruitisu.

Mezi zákazníky Datacruitu a Recruitisu patří Seznam.cz, Rohlík, Deutsche Telekom, T-Mobile, UniCredit, Decathlon a další podniky. Firmy nezveřejňují finanční výsledky.

Seyfor má přes 1700 zaměstnanců a loni vykázal tržby čtyři miliardy korun s meziročním růstem třicet procent. Skupina se zaměřuje na účetní, mzdové a na ERP systémy, kde je největším subjektem v Česku.

Větší IT skupinou u nás je pouze Aricoma spadající do portfolia KKCG Karla Komárka. Aricoma má roční tržby 9,5 miliardy korun. Dotahují se také projektanti Sudop, jejichž postupně budovaná sekce Sudop CIP má letos udělat tržby tři miliardy. Aktivním nakupujícím je rovněž Thein Tomáše Budníka a J&T, jejichž IT sekce letos míří na dvě miliardy.

Spolumajitel Seyforu Sandberg Capital je v Česku aktivním investorem. Skupina v posledních letech prostřednictvím společnosti Webglobe konsolidovala několik tuzemských firem poskytujících webhosting. V květnu celý balík koupila švédská společnost Group.one. Podle informací e15 šlo o transakci přesahující miliardu korun. Cígler a Sandberg prozatím neuvádějí, zda v budoucnu chtějí Seyfor rovněž prodat, případně ho poslat na burzu.