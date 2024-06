Budník a J&T kupují další tech firmu. Jejich IT skupina už si sáhne na dvě miliardy

Investiční skupina Thein bývalého šéfa O2 Tomáše Budníka a společnosti J&T pokračuje v expanzi v byznysu s informačními technologiemi a telekomunikacemi. Thein prostřednictvím fondu J&T Thein SICAV chce koupit od roku 1990 fungující pražskou firmu Your System dodávající IT služby mimo jiné ministerstvu vnitra, policii či záchranářům. Thein patří se skupinami Aricoma, Seyfor a Sudop CIT mezi čtyři velké konsolidátory zdejšího trhu s IT.

Thein v posledních letech koupil několik technologických firem jako Aitcom, Síť, net.pointers nebo C System CZ. Loni od T-Mobilu získal tým zabývající se dodávkami do Škody Auto. Budník tyto podniky sdružuje pod novou značku Thein Digital. Ta působí vedle sekce Theinu zaměřené na průmysl.

Thein kupuje Your System od OS Holdingu vlastněného podnikateli Janem Huspekou, Martinem Nehasilem a Petrem Fialou. Transakci ještě musí posvětit antimonopolní úřad.

IT část Theinu loni podle Budníka dosáhla na tržby 1,1 miliardy korun. „Letos včetně tržeb Your Systemu cílíme na dvě miliardy. Máme přibližně 270 zaměstnanců a budeme jich mít kolem čtyř stovek,“ řekl e15 Budník. Your System měla v roce 2022 tržby přesahující 651 milionů korun a aktuálně má sto zaměstnanců.

Budník a J&T tak postupně formují jednu z největších IT skupin v Česku. Největší je s ročními tržbami 9,5 miliardy korun Aricoma spadající pod KKCG Karla Komárka. Seyfor, který ovládají Martin Cígler a slovenský fond Sandberg Capital, se loni dostal na čtyři miliardy. Sudop CIT má letos udělat tři miliardy. Všechny skupiny aktivně nakupují, například Sudop nedávno převzal už osmnáctý IT podnik.

Podle Budníka tento „výlov trhu“ bude pokračovat. „Na trhu akviziční příležitosti stále jsou a věřím, že se budou v průběhu času objevovat další. Koneckonců všechny tři uvedené skupiny rozšiřují portfolio služeb i zákazníků nejen organickým růstem, ale i dalšími nákupními aktivitami už více než deset let. Vznikají také úplně nové obory a příležitosti v oblasti automatizace a robotizace, kybernetické bezpečnosti nebo umělé inteligence,“ popsal Budník.

Spojování nahrává i to, že se majitelé porevolučních firem z byznysu stahují, odcházejí do důchodu a podobně. „Je zde generace firem z devadesátých let, kde věk zakladatelů hraje roli,“ potvrdil pro e15 předseda představenstva skupiny Sudop CIT Jiří Živnůstka.

Thein se v IT soustředí na kybernetickou bezpečnost, síťové technologie nebo na dodávky hardwaru, softwaru a služeb do průmyslu a dalších oblastí. Mezi zákazníky má Škodu Auto, Českou poštu, Komerční banku, Monetu nebo Českou spořitelnu.

Your System nabídku rozšíří zejména o vlastní software OctoOne zahrnující pokladní systém či řídicí technologii pro čerpací stanice. Firma má také spisovou službu nebo nasazuje cloudový software Salesforce. „Your System má silné zastoupení ve veřejném sektoru, IT část skupiny Theinu se zaměřuje především na firemní zákazníky,“ dodal výkonný ředitel Your Systemu Jan Huspeka.

Thein také nově začal konkurovat mobilním operátorům. Továrnám a dalším podnikům nabízí stavbu privátních 5G sítí na vlastní vyvinuté technologii.