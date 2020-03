Čína zavírá hranice a Evropa těžko hledá shodu na opatřeních proti koronaviru | E15.cz

Čínská zeď

Čína od soboty uzavře své hranice pro téměř všechny cizince. Většina nových případů nákazy novým koronavirem jsou totiž lidé, kteří do země přicestovali ze zahraničí. Do země nebudou ani cizinci disponující platným vízem a pracovním povolením. Výjimku dostanou diplomaté a lidí přijíždějící do Číny, „aby se zapojili do nezbytných hospodářských obchodních, vědeckých a technologických činností, a v neodkladných humanitárních záležitostech“, uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Opatření, které kopíruje kroky mnoha vlád po celém světě, Čína dosud odmítala, a to i v době, kdy byla epidemie v zemi na vrcholu, zatímco jinde se virus ještě příliš nerozšířil.

Evropská nejednota

Lídři Evropské unie se zatím nedokázali dohodnout na ekonomických opatřeních v boji proti koronaviru. Během čtvrteční videokonference se měli dohodnout na vytvoření tří úvěrových linek na pomoc ekonomice. Ale po šesti hodinách se nepodařilo nalézt shodu – skupina zemí v čele s Francií, Itálií a Španělskem prosazovala radikálnější kroky včetně takzvaných uvedení koronabondů, což ostatní odmítli.

Cokoliv bude třeba

Lídři skupiny zemí G20 ve čtvrtek slíbili, že do globální ekonomiky napumpují více než pět bilionů dolarů a podniknou „cokoliv bude třeba“, aby svět překonal pandemii koronaviru. „Budeme pokračovat ve smělé a velkoobjemové fiskální podpoře,“ uvádí prohlášení lídrů. Summit, kterému předseda Saúdská Arábie, se naopak podle závěrečného prohlášení zcela vyhnul tématu ropné války mezi Saúdskou Arábií a Ruskem.

Nečekaný růst

Vývoz z Hongkongu v únoru nečekaně vzrostl poté, co v lednu strmě klesl. Exporty v únoru stouply o 4,3 procenta, ekonomové přitom v průměru předpokládali propad o 20 procent. Dovoz spadl o 0,1 procenta. Za dobrý výsledek mohly do značné míry svátky. Zatímco v loňském roce připadl čínský nový rok na únor, letos se významné svátky slavily v lednu. Souhrnný výsledem exportu za letošní leden a únor činil -12 procent.