Milion pro lidovce. Podnikatel a politický filantrop Muchna věří Grolichovi
- Zakladatel technologické společnosti Y Soft Václav Muchna poslal milion korun KDU-ČSL.
- Chce tím podpořit nové vedení v čele s Janem Grolichem.
- Pokud bude v příštích prezidentských volbách znovu kandidovat Petr Pavel, podpoří ho znovu.
Václav Muchna patří k podnikatelům, kteří dlouhodobě a otevřeně vstupují do veřejné debaty. Politiku nejen komentuje, ale také finančně podporuje vybrané strany a osobnosti. V minulosti podpořil STAN, Piráty či prezidenta Petra Pavla. Nyní se poprvé rozhodl poslat peníze lidovcům. Přesvědčil ho nový předseda strany Jan Grolich.
„Strana ode mě prostřednictvím Y Softu dostala milion korun, vázaný právě na reformní úsilí Jana Grolicha,“ říká Muchna. Smlouva o daru už je podepsaná, dar by se měl v příštích dnech objevit také na transparentním účtu strany.
Je to sázka na riziko – lidovci se dnes pohybují kolem tří procent a hrozí, že jejich hlasy propadnou. „Pokud se ale podaří transformace a strana se dostane nad pět procent, dává to podle mě smysl. Jako podnikatel jsem zvyklý pracovat s rizikem,“ tvrdí Muchna.
V rozhovoru pro e15 Cast Muchna dále mluví o stavu české ekonomiky, obavách ze zahraničněpolitického vývoje i o tom, proč považuje „politickou filantropii“ za povinnost úspěšných byznysmenů.
„Zatím pořád dobře,“ odpovídá na otázku, jak se mu dnes v Česku žije. Vzápětí ale dodává, že situace v občanské společnosti a v zahraniční politice nevypadá optimisticky. „Nevypadá to, že by se to mělo vyvíjet pro republiku dost pozitivně. Ale na druhou stranu já jsem optimista,“ říká.
Připomíná, jak byli lidé nespokojení ještě před pár lety. „Vzpomínám si, jak jsme všichni nadávali v roce 2020. A dnes si říkám: Hele, to vlastně byl docela dobrý rok. Historii je potřeba soudit s odstupem,“ míní Muchna.
Ekonomika překvapuje, daně brzdí
Podle něj česká ekonomika překvapivě drží výkon. „Ekonomický výkon Česka všechny překvapuje,“ konstatuje. Nečeká, že by jej Babišova vláda krátkodobě zásadně zhoršila, i když varuje před inflačními dopady populistických kroků.
Klíčové téma vidí v daňové reformě. Česko podle něj mluví o přechodu ke znalostní ekonomice, ale daňová struktura zůstává nastavena na model levné práce z 90. let. „Pořád máme vysoké zdanění práce. To není nastavené na znalostní ekonomiku,“ říká. Zatímco v minulosti dávalo smysl danit práci a lákat zahraniční investory, dnes by podle něj mělo Česko více danit zisky a méně práci. Zároveň však pochybuje, že zásadní reforma projde.
Od premiéra Andreje Babiše mnoho neočekává. „Odpovídat na otázku, co udělá Babiš, je těžší než věštění z křišťálové koule. Já si myslím, že to neví ani pan Babiš,“ říká Muchna.
Naopak dlouhodobě podporuje prezidenta Petra Pavla a plánuje jej podpořit i při případné další kandidatuře. „Určitě ho plánuji podpořit znovu,“ říká. V nedávném sporu kolem jmenování ministra podle něj Pavel obstál. „Neměl na výběr optimální cestu, měl na výběr špatnou a ještě horší. A myslím si, že to zvládl velmi dobře.“
Politická filantropie místo obchodu
Svůj přístup ke sponzorování vybraných politiků označuje za „politickou filantropii“. Odmítá představu, že by za podporu něco požadoval. „Nikdo mi nikdy nic nenabídl. A kdyby nabídl, je to absolutní stopka,“ tvrdí. Podle něj je propojení byznysu a politiky realitou, a proto je alibistické tvrdit opak. „Když někdo říká, že nechce míchat byznys a politiku, tak nad tím pravděpodobně vůbec nepřemýšlí.“
Do politiky sám vstoupit nechce. „Politika je umění kompromisu. My podnikatelé jsme buldozery, jdeme za vizí hlava nehlava. To v politice dlouhodobě nefunguje,“ říká s odkazem na rizika „osvíceného absolutismu“.
Cloud místo serveru v koutě
Z byznysového hlediska sází Muchnův Y Soft na cloudové služby. „Tiskne se pořád. A právě proto dává smysl všechny služby okolo tisku dát do cloudu a starat se o bezpečnost centrálně,“ vysvětluje.
Firma reaguje na rostoucí počet kybernetických útoků přes neaktualizované servery. „Máme data z třiceti tisíc serverů a 75 procent z nich nebylo upgradováno od instalace. To je děravé jak řešeto,“ říká.
Evropskou technologickou suverenitu hodnotí střízlivě. „My jsme schopni postavit cloud, ale ten umí třetinu oproti Americe. To není soběstačnost,“ míní. Evropa podle něj trpí roztříštěnou regulací a menším jednotným trhem, i když varuje před zjednodušenými soudy. Navzdory geopolitickým rizikům firma v USA roste o desítky procent ročně. „Amerika je odolná,“ konstatuje.