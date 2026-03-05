ONLINE: Do vlasti se vrací další Češi z Perského zálivu, cena ropy dál roste
- Pro Čechy vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo pronajaté státem, další spoje Smartwings míří do Ománu a na Maledivy. Část letů má zajistit návrat turistů z regionu Blízkého východu.
- Konflikt s Íránem mezitím dál tlačí ceny ropy vzhůru.
- Ropa Brent se pohybuje nad 84 dolary za barel, trh znepokojuje narušení dopravy v Hormuzském průlivu.
Zprávy ze dne 5. března 2026
Ropa přidává tři procenta
Ceny ropy se ve čtvrtek dál prudce zvyšují. Nahoru je ženou obavy z dlouhodobého narušení dodávek kvůli válce s Íránem. Severomořská ropa Brent kolem 10:00 SEČ přidávala 3,3 procenta a pohybovala se nad 84 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 3,9 procenta na bezmála 78 dolarů za barel.
Od začátku amerických a izraelských útoků proti Íránu o víkendu vzrostla cena ropy Brent přibližně o 16 procent. V úterý dočasně dosáhla 85,12 dolaru a tedy nejvyšší úrovně od července 2024.
Izrael spustil novou vlnu úderů na Írán
Izraelské letectvo ve čtvrtek ráno zahájilo novou rozsáhlou vlnu vzdušných úderů proti infrastruktuře íránského režimu v hlavním městě Teheránu, oznámila podle tiskových agentur izraelská armáda. Další podrobnosti k útokům neuvedla. Íránská státní média krátce nato sdělila, že svědci hlásí několik výbuchů v Teheránu a také ve městě Karadž, které leží 20 kilometrů západně od metropole.
Írán v noci útočil v Izraeli, nejsou žádní zranění
Írán přes noc vyslal balistické rakety na Izrael a izraelská armáda vyhlásila několikrát poplach. Podle agentury AFP byly v Jeruzalémě byly slyšet výbuchy. Hlášeni ale zatím nejsou žádní zranění a armáda mezitím nad ránem uvedla, že lidé mohou opustit kryty. Mohutná exploze se ozvala také například na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, ale posádka je v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba
Zprávy ze dne 4. března 2026
Čtvrtý armádní repatriační let z Blízkého východu přepravil do Prahy 91 lidí
Čtvrtý armádní repatriační let s Čechy, kteří uvázli na Blízkém východě po americkém a izraelském útoku na Írán, přepravil z Egypta do Prahy 91 lidí. Armádní airbus ze Šarm aš-Šajchu přistál dnes kolem 19:45 na ruzyňském letišti. Vyplývá to z informací na letových aplikacích, počet pasažérů sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Dosud repatriačními lety v armádních speciálech přiletělo víc než 260 lidí. Dalších nejméně 760 lidí se od úterý do Prahy dostalo z Blízkého východu letadly společnosti Smartwings.
Slovenský letecký speciál dopravil z Jordánska 84 lidí včetně 15 Čechů
Slovenský vládní speciál dnes v rámci repatriačních letů dopravil z Jordánska do Bratislavy 84 lidí včetně 15 Čechů. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo slovenské ministerstvo zahraničí. Evakuaci lidí z Blízkého východu slovenské úřady zahájily v úterý, kdy letadla do slovenské metropole přepravila více než sto pasažérů, také mezi nimi bylo několik občanů Česka.
Americký ministr obrany Hegseth uvedl, že USA v boji s Íránem vyhrávají
Amerika vyhrává zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil dnes na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na Írán, chválil spolupráci s Izraelem a řekl, že íránský režim je na pokraji sil. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM dnes uvedlo, že už zasáhlo či rovnou potopilo přes 20 íránských lodí.
Izraelské údery v Libanonu podle tamních úřadů zabily 20 lidí
Izraelské údery v Libanonu dnes podle tamního ministerstva sociálních věcí zabily 20 lidí, píše agentura Reuters. Mírová mise OSN v Libanonu (UNIFIL) stanici BBC sdělila, že izraelská armáda vstoupila do několika libanonských vesnic blízko takzvané modré linie, jež odděluje Izrael a Libanon. Bližší podrobnosti mise OSN nesdělila.
Dříve dnes odpoledne izraelská armáda vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi 30 kilometrů od izraelských hranic. Výzvu zdůvodnila chystanými vojenskými operacemi proti Íránem podporovanému šíitskému militantnímu hnutí Hizballáh.
Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, 87 mrtvých
Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle srílanského námořnictva bylo vyloveno 87 těl a 32 lidí se podařilo zachránit. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války. Video z útoku poté Pentagon zveřejnil na X.
„Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď, která si myslela, že je v bezpečí mezinárodních vod. Namísto toho ji potopilo torpédo. Tichá smrt,“ řekl Hegseth na společné tiskové konferenci s předsedou sboru náčelníků štábů Danem Cainem. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy ve válce s Íránem vítězí.
Pezeškján: Írán neměl jinou možnost, než se bránit; respektuje suverenitu
Írán se podle prezidenta Masúda Pezeškjána snažil vyhnout válce, ale sobotní izraelsko-americký útok mu nedal jinou možnost, než se bránit. Pezeškján to dnes napsal na X s tím, že respektuje svrchovanost blízkovýchodních zemí a nadále věří, že bezpečnost a stabilitu oblasti musí zajistit samotné státy regionu. Teherán čelí kritice řady blízkovýchodních zemí kvůli útokům na jejich území, kde jsou rozmístěny americké základny. Írán tvrdí, že útočí na americké zájmy v regionu.
O válce spolu dnes telefonicky hovořili katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Sání vyzval k okamžitému ukončení útoků na svou zemi. Arakčí mu předtím řekl, že jejich terčem není Katar, ale zájmy USA. Katarské ministerstvo zahraničí, které Sání taktéž vede, o tom informovalo na X.
Protivzdušná obrana NATO ve Středozemním moři zničila balistickou střelu odpálenou z Íránu, která mířila do vzdušného prostoru Turecka, uvedla Ankara.
Válka na Blízkém východě pokračuje pátým dnem
Válka na Blízkém východě, kterou spustily sobotní izraelsko-americké údery na Írán, dnes pokračuje pátým dnem. Izrael oznámil novou vlnu útoků na Írán a pohrozil budoucímu íránskému vůdci likvidací, pokud režim v Teheránu zůstane nepřátelský vůči židovskému státu. Pokračovaly také noční izraelské údery na proíránské hnutí Hizballáh v Libanonu. Spojené státy stahují část svého diplomatického personálu ze Saúdské Arábie či Ománu, které čelily íránské odvetě. Konflikt na Blízkém východě stále komplikuje mezinárodní leteckou dopravu a z oblasti se složitě vracejí mimo jiné čeští turisté.
Babiš: Stát pronajal letadlo, které vyzvedne 189 lidí v Jordánsku
Stát pronajal letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku, aktuálně je připravené vyletět a čeká na slot, řekl poslancům v úvodu dnešní schůze Sněmovny premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval především aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Česko podle něj zároveň udělá všechno, aby pro letadla získalo časové sloty, což aktuálně znamená největší problém.
Ceny energií i úroky z vládních dluhopisů letí prudce vzhůru. Proč zatím méně než v předchozích konfliktech?Text e15 čtěte zde.
CNN: CIA pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat povstání v Íránu
Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc.
Na pražské letiště dorazil let Smartwings z Dubaje, přistál i v Egyptě
Na Letiště Václava Havla přistálo dnes před 05:00 letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn a letělo jím necelých 200 lidí. Do Prahy dorazil oproti plánu o několik hodin později, původně měl přistát před půlnocí. Po cestě podle údajů serveru Flightradar24 uskutečnil mezipřistání v egyptské Hurgadě.
USA zasáhly okolo 2000 íránských cílů od začátku války, tvrdí armáda
Spojené státy zasáhly zhruba 2000 íránských cílů od začátku války proti Íránu, kterou v sobotu zahájily společně s Izraelem. Uvedla to podle agentury AFP americká armáda. Podle ní byly americké útoky během prvních 24 hodin dvakrát rozsáhlejší než ty, které USA podnikly na začátku invaze do Iráku v roce 2003.
Sýrie posiluje armádu na hranicích s Libanonem a Irákem kvůli napětí v regionu.
Zprávy ze dne 3. března 2026
Macron: Útok na Írán porušil mezinárodní právo, odpovědnost ale nese Teherán
Francouzský prezident Emmanuel Macron míní, že útok USA a Izraele na Írán je mimo rámec mezinárodního práva, primární odpovědnost za situaci ale nese Írán. Řekl to dnes v projevu o situaci na Blízkém východě.
"Írán nese primární odpovědnost za tuto situaci," prohlásil Macron a připomněl teheránský jaderný program, jeho podporu teroristických skupin v Jemenu a Libanonu nebo "rozkaz střílet na vlastní lidí" při nedávných protestech v zemi.
Španělsko a Británie odmítají spolupracovat při úderech na Írán, řekl Trump. USA přeruší se Španělskem veškerý obchod, nechceme s nimi nic mít, dodal.
Pro Čechy ve čtvrtek ráno vyrazilo do jordánského Ammánu letadlo, které si od společnosti Smartwings pronajal stát. Odletěly také spoje Smartwings do Dubaje, ománské Salály a na Maledivy. Ještě odpoledne vyrazí let tohoto dopravce do ománského Maskatu. Vyplývá to z vyjádření Smartwings, premiéra Andreje Babiše (ANO) a informací pražského letiště. Do Prahy podle leteckého radaru míří také spoj společnosti Emirates z Dubaje, jeho přistání se očekává kolem 13:00.
„Letadlo Smartwings, pronajaté Českou republikou, je právě na cestě do jordánského Ammánu pro naše občany,“ uvedl Babiš krátce před 9:00 na síti X. Podle informací pražského letiště spoj odletěl z Prahy v 5:58, vrátit by se podle Smartwings měl odpoledne. Spoj měl původně odletět už ve středu, kvůli uváznutí skupiny Čechů na izraelsko-jordánské hranici se ale vrátil zpět.
„Další dvě letadla dnes zamíří do Ománu pro klienty cestovních kanceláří. Jedno je již na cestě do Salály a další letadlo odpoledne odletí do Maskatu. A jedno letadlo míří aktuálně na Maledivy,“ řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Dodala, že další lety na Blízký východ Smartwings dnes zajišťuje také z Bratislavy, Oslo nebo Athén.
Hlavní obavou trhu zůstává propustnost Hormuzského průlivu, kterým běžně prochází pětina světových dodávek ropy. Lodní doprava touto vodní cestou prakticky ustala. Faktická blokáda průlivu narušila dodávky ropy od producentů v Perském zálivu a donutila těžařské státy snížit produkci.