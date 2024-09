Čínský byznys v Česku nedostál Zemanovým slibům. Banky jsou skoro na nule, investice skomírají

Trojice čínských bank, která vstoupila do Česka mezi lety 2015 a 2018, měla sloužit k podpoře mnohamiliardových investic Číny na tuzemském trhu. Na projekty, jež tehdy slíbil prezident Miloš Zeman, ale až na pár nahodilých akvizic nikdy nedošlo. Aktivita čínských investorů na českém trhu prakticky zamrzla. Vidět je to i na tuzemském byznysu čínských bank, které loni dohromady zaznamenaly výnosy pouze v nižších stovkách milionů korun.

Finanční domy Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a Bank of Communications (BoCom) získaly licenci za Zemanovy éry. Všechny ovládá čínský stát a doma patří k největším. Jejich české pobočky už ale několik let vykazují slabá čísla.

Bank of China s 18 zaměstnanci loni podle účetní závěrky dosáhla výnosů 106 milionů korun, přičemž z Česka jí přišlo jen 37 milionů. Zisk klesl z 94 na necelých 41 milionů. Aktiva činila 5,3 miliardy. Česká pobočka ICBC měla být pro celou mateřskou skupinu strategickou centrálou dalšího rozvoje v Evropské unii, jak banka uvedla v oficiálních materiálech. Loni tu pro ni pracovalo 26 lidí, dosáhla 151 milionů výnosů a ztráty skoro 21 milionů. Její aktiva dosáhla na 4,4 miliardy. BoCom se s 18 lidmi dostala do ztráty přes 50 milionů při výnosech 114 milionů a aktivech 2,7 miliardy.

CITIC se stahuje a nové investice nepřicházejí

Do Česka z Číny ale měli zamířit zejména investoři. Tím nejviditelnějším byla státem ovládaná skupina CITIC, která pohltila CEFC, jejíž šéf a Zemanův poradce Jie Ťien-ming byl zatčen za hospodářskou kriminalitu.