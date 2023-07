Plány PPF: Odejít z Číny, nakupovat akcie či investovat do videa | e15.cz

PPF investuje do řady oborů od telekomunikací a médií přes finanční služby až po nemovitosti či biotechnologie. Hodnota aktiv skupiny dosáhla k 31. prosinci 2022 téměř čtyřiceti miliard eur, více než 960 miliard korun. Loni se podnik musel už druhý rok v řadě vyrovnávat s absencí svého tragicky zesnulého zakladatele Petra Kellnera a spousta klíčových výzev čeká i v příštích letech.

1) Jiří Šmejc: Chceme se soustředit na Evropu

Generální ředitel Šmejc, který před rokem nahradil Kellnera v čele skupiny, zopakoval, že se PPF po loňském odchodu z Ruska postupně stáhne i z východní Asie a těžiště podnikání přenese do Evropy. „Nějakou část peněz asi budeme chtít investovat do Ameriky, ale nejdůležitější pro nás bude trh Evropské unie. Tam bychom chtěli posilovat,“ říká Šmejc. V Číně, kde skupina od roku 2007 poskytuje spotřebitelské úvěry pod značkou Home Credit, už Šmejc obchodní příležitosti nespatřuje.

„V Číně to vidíme tak, že buď máme byznys prodat lokálnímu partnerovi, nebo ji máme opustit. Tam na rozdíl od jiných asijských zemí nevidíme způsob, jak byznys dlouhodobě samostatně dělat,“ uvádí šéf PPF.

Skupina podle Šmejce také v budoucích letech hodlá spoléhat na kvalitní management. „Ve světě se na kvalitu řízení v posledních letech hodně zapomínalo. Všechno rostlo, a ten cyklus umožňoval tolerovat různé chyby, které společnosti dělaly. Teď jsme v opačném cyklu, a ten už nic neodpustí. Teď už se ukáže, kdo firmy řídí dobře a kdo špatně, které firmy mají právo na život a které budou muset zemřít,“ myslí si Šmejc.

2) Balesh Sharma: Investujeme víc než kdy jindy

Sharma řídí od července 2022 telekomunikační divizi PPF. Ačkoli se loni společnost podle něho musela vypořádat s dopady války na Ukrajině a různými makroekonomickými tlaky, rozhodla se z krize proinvestovat. „Zvolili jsme pozitivní spirálu. Investujeme víc než kdy jindy – do naší sítě, schopností, kapacit, spolehlivosti, bezpečnosti, do všeho. Věříme, že se nám to vrátí. Je to příležitost, jak ukázat, že stojíme při svých zákaznících,“ tvrdí šéf PPF Telecom Group.

Uznává však, že je to často balancování na hraně. „Na jedné straně tlačíme na zvyšování výnosů, na druhé chceme mít náklady pod kontrolou, ale ne na úkor investic. Příjmy můžeme podpořit jednak zvyšováním počtu zákazníků v kombinaci s využitím potenciálu datové tsunami, jednak zaváděním 5G sítí,“ vypočítává Sharma. Firma by podle něj měla hodně sázet na diverzitu zaměstnanců. „Různorodý tým má mnohem větší šanci na úspěch než tým, kde všichni vypadají stejně, myslí stejně, mají stejný původ i životní zkušenosti,“ poznamenává Sharma.

3) Michal Strcula: Air Bank bude dvakrát větší

Ambiciózní cíle si stanovil rovněž šéf Air Bank Strcula. „Chceme být dvakrát větší, než jsme dnes. V Čechách je skoro milion živnostníků, spousta z nich jsou naši klienti, kteří si u nás spravují osobní peníze a rádi by tu měli i podnikatelské peníze. To je první věc, kterou letos uděláme,“ slibuje Strcula.

„Druhá věc, do které se pustíme, jsou individuální investice a třetí je rozvoj vzdělávání rodiny v tématu peněz tak, aby je obzvláště děti uměly používat ještě lépe a častěji a byly připraveny na dnešní svět. Naší dlouhodobou ambicí je stát se nejrelevantnější retailovou bankou v České republice,“ dodává ředitel Air Bank.

Upozorňuje také, že v budoucnu se hodně promění role bankovních poboček. Banky jsou teď spíše technologickými firmami. „Dnes na pobočku přijdete s požadavkem a asistenti vám jej pomohou vyřídit. Jejich budoucí role bude v tom, že vás budou navigovat, jak si danou potřebu zařídíte sám na mobilu nebo v internetové aplikaci,“ míní Strcula.

4) Didier Stoessel: Video je na vzestupu

Podle výkonného ředitele společnosti CME a šéfa investic v PPF Stoessela se skupina začala nově zaměřovat na příležitosti na akciovém trhu. „Říká se, že na akciovém trhu, když je odliv, je vidět, kdo plave nahý. To je to, co dnes hledáme: obchodované akcie, které jsou v mantinelech našeho strategického sektoru a kde se cena dostala na úroveň, která je pro nás atraktivní,“ prozrazuje Stoessel.

Co se týká budoucí strategie CME, má jasné obrysy. „Lidé si možná myslí, že televize je umírající odvětví, ale není tomu tak. Video je rostoucím odvětvím. Televizní byznys se ale od základu změnil, a to se odráží i v naší náborové strategii. Dnes pro nás pracuje celý tým datových vědců, kteří analyzují preference a chování diváků, abychom jim mohli poskytnout přesně takový obsah, jaký chtějí. Revolucí dnešní doby je i neustálá dostupnost televizního obsahu. Chceme přinést naše příběhy do každé domácnosti a do každého zařízení, které v ní lidé používají, ať už jsou to televize, mobil či tablet,“ doplňuje Stoessel.

V nadcházejících letech hodlá rozvíjet též kvalitu zpravodajství, které bude maximálně důvěryhodné, profesionální a pluralitní na všech trzích, kde PPF působí.

5) Radek Špíšek: Šít léčbu rakoviny na míru

Lídr společnosti Sotio se snaží vybudovat středně velkou biotechnologickou firmu, která vyvíjí přípravky pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním. Konečným cílem je, aby se alespoň jeden z vyvíjených léků dostal na trh. „Sotio je extrémně odvážný, ambiciózní, riskantní, možná svým způsobem naivní projekt,“ říká jeho generální ředitel Radek Špíšek.

V sektoru biotechnologií a vývoje léků proti nádorovým onemocněním vidí dva hlavní trendy. Prvním je imunoterapie. „Tento trend významně přispěl ke zlepšení léčby řady nádorových onemocnění o desítky procent. Imunoterapii věříme a snažíme se hledat další přístupy, jak imunitní reakci proti nádorům více nastartovat,“ podotýká Špíšek.

Druhým trendem je personalizace léčebných přístupů. „Moderní technologie začínají dovolovat v podstatě u každého pacienta přečíst genetickou informaci nádorové buňky a na základě toho se snaží jednotlivým pacientům šít léčbu na míru. Sotio bylo od začátku nastaveno tak, že se na obou těchto trendech nějakým způsobem podílí,“ uvádí Špíšek.

Za posledních sedm let se Sotiu podařilo dostat do klinických studií tři projekty. „Do budoucna se chceme soustředit na fázi, kdy začínáme klinické zkoušení a vidíme první nadějné výsledky. Velmi rád bych viděl, že v dané chvíli navážeme strategickou spolupráci s farmaceutickými firmami,“ uzavírá Špíšek.