PPF spoluvlastněná německá skupina zruší desetinu pracovních míst | e15.cz

„Zrušení pracovních míst je obtížné, ale nezbytné obchodní rozhodnutí, aby ProSiebenSat.1 mohl zvýšit svou výdělečnou sílu a znovu trvale a zdravě růst,“ uvedl generální ředitel skupiny Bert Habets. Už dříve sliboval trojciferné snížení počtu pracovních míst, ale dosud ho přesně nevyčíslil.

Společnost oznámila, že rušení pracovních míst by mělo být provedeno společensky odpovědným způsobem a že by se chtěla – pokud to bude možné – vyhnout propouštění. Podle mluvčí podniku se tak například znovu neobsadí volná místa. ProSiebenSat.1 očekává, že díky rušení pracovních míst letos personální náklady klesnou o nízkou dvoucifernou částku v milionech eur.

Habets, jenž dříve vedl německou televizi RTL, si pro ekonomické oživení ProSiebenSat.1 stanovil velmi ambiciózní cíle. Chce například, aby streamovací platforma skupiny Joyn do dvou let zdvojnásobila svůj měsíční dosah na čtyři miliony uživatelů, podotýká týdeník Der Spiegel.

Největším akcionářem ProSiebenSat.1 je italská MFE Mediaforeurope, kterou ovládá rodina nedávno zemřelého italského expremiéra Silvia Berlusconiho. Druhým největším podílníkem je česká skupina PPF miliardářky Renáty Kellnerové.

PPF v posledních měsících svůj vlastnický podíl ve skupině navyšovala. Naposledy se tak stalo minulý měsíc, kdy zvedla svůj akciový podíl v ProSiebenSat.1 na 15,04 procenta.

ProSiebenSat.1 Media je největší soukromá televizní skupina v Německu. Provozuje volně přístupné komerční televizní kanály, placené televizní kanály, rozhlasové stanice a tiskové podniky. Hlavním televizním kanálem skupiny je ProSieben nebo také zkráceně Pro 7 se sídlem v Mnichově.

