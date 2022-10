Digital Sky: Budoucnost zemědělství je v moderních technologiích | E15.cz

Drony s 5G modulem společně v novém projektu

Drony v kombinaci s 5G modulem jsou kombinací pro detailní kontrolu polí. 5G modul pomáhá s okamžitým přenosem veškerých dat a drony jsou nezaměnitelné svou mobilitou, rychlostí a ovládáním. Projekt je prozatím rozdělen do tří fází. V té první drony mapovaly pole o velikosti 10 hektarů. „V tomto projektu jsme sbírali data o vitalitě rostlin s použitím multispektrálního senzoru, který nám ukazuje, kolik světla rostlina vstřebává, kde na světelném spektru a jaké světlo odráží. To nám dává informaci, jak zdravá rostlina je. Nezáleží na tom, jestli to je chřest, vinná réva nebo strom,“ říká Nikolaus Tuschar, mluvčí rakouské pobočky Huawei.

Drony byly schopné nasbírat 70 Gb dat a detailně zmapovat každý kout. Bez pomoci dronů a 5G sítí by takto detailní mapování celého pole bylo nemožné. Data vyhodnocuje uměláinteligence, která označí, kde přesně je nutné zasáhnout, dodat více vody, hnojiva či pesticidů. Drony, tak díky nasbíraným informacím mohou dodávat tyto prostředky cíleně jen tam, kde je to potřeba. Nedochází k plýtvání vodou nebo nadměrnému používání pesticidů.

Důležitost 5G sítí pro budoucí mise

V druhé fázi bude zřízena síť Airbourne, která má zajistit přenos dat v plném rozlišení. COO DRONTECH Austria Felix Müller nám sdělil: „Drony jsou vybaveny modulem 5G, který je důležitý pro přenos vysokého objemu dat. Nízká latence umožněná 5G je velmi důležitá pro budoucí mise, které plánujeme, operátor musí být schopen kdykoli zasáhnout, a to hned. Nejpozději za jednu milisekundu.“

Nikolaus Tuschar vysvětluje: „Ve třetí fázi je naplánováno, že drony odvedou svou práci, aniž by je někdo musel posílat. Budou to dělat z vlastní iniciativy. To je náš cíl s projektem 5G s firmou DRONETECH.“

Moderní technologie pro zkvalitnění zemědělství

Tento projekt má zaručeně potenciál zkvalitnit a zefektivnit práci v zemědělství, která je pro naši existenci nezbytná. „Můžete ošetřit ta místa, která to opravdu potřebují. To šetří čas, hnojivo, peníze, vodu, všechny zdroje. Chráníte životní prostředí a zvyšujete výnos pole.“ Felix Müller pokračuje: „Tento projekt nejvíce přispívá společnosti tím, že ukazuje, jak tato nová technologie může být použita ku prospěchu všech. Každý by si měl uvědomit, co nám 5G může umožnit v budoucnosti.“ Po úspěšné první fázi projekt vstupuje do druhé fáze. Úspěšnost projektu by vyřešila mnoho problémů v zemědělství a to nejen tam.