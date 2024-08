Kromě firmy Vasky, jejímž je zakladatelem a majitelem, Staněk už od roku 2017 podniká spolu s Matějčkem v oblasti brašnářství. Jejich společnost Bagind letos cílí na obrat 45 milionů korun a zároveň má nového investora Miroslava Uďana. Ten stál v roce 2009 jako spoluzakladatel u zrodu společnosti Shoptet, která je platformou pro vytváření a správu e-shopů. Funguje přes ni více než 40 tisíc internetových obchodů, a ve svém oboru je tak největší v Česku. Až do roku 2021 byl Uďan jejím generálním ředitelem. O dva roky později prodal polovinu ze svého třicetiprocentního podílu a ze získaných peněz založil nový startup s názvem Out of Dark. Ten také spadá do oboru e-commerce a má sloužit firmám ke sledování a zlepšování zákaznické cesty. Nově přidává do svého oboru zájmů i tradičnější odvětví.

„Asi se nedalo posledních pár dní nevšimnout, jak sledovaný je obor kožedělného brašnářství. Tak jsem si řekl, že skočím i do tohoto dobrodružství a na lidská dramata bohatého segmentu,“ okomentoval svoji novou akvizici Uďan s jednoznačným odkazem na současné peripetie kolem Brašnářství Tlustý.

Z posily do týmu má velkou radost i Staněk. „Našli jsme dalšího do party, který nám sedl jako byznysmen i jako člověk. A naštěstí pro nás má za sebou více zkušeností, než jsme měli my na našich začátcích. Koho víc si přát do rozběhlého e-commerce projektu než člověka, který zlehčil cestu statisícům lidem, aby mohli být online podnikatelé,“ říká k novému investorovi.

S Bagindem mají společníci do budoucna velké plány. Firma se v letošním roce poprvé podívala více za hranice. Největší úspěch zaznamenala na německém trhu. V rámci snahy o větší udržitelnost také uvedla do prodeje produkty, které jsou vyrobeny z recyklovaných PET lahví.

Koncem loňského a začátkem letošního roku ale Bagind musel zavřít všech pět svých kamenných prodejen, které v Česku provozoval. „Náklady na jejich provoz dlouhodobě přerůstaly výnosy. E-shop nám navíc udělá téměř desetkrát větší tržby,“ okomentoval situaci již dříve Matějček.

Bagind také již několikrát spojil síly s crowdfundingovou platformou Fingood, která pomáhá zejména malým a středním podnikům získat finanční prostředky pomocí skupinového investování. Prostřednictvím crowdfundingu mnoho malých investorů pověří určitou firmu, aby jim zhodnotila jejich peníze. Bagind začal spolupracovat s Fingood, aby překlenul nadcházející náročné období předvánočních prodejů, kdy využije peníze na naskladnění zboží.

Konkureční Brašnářství Tlustý se aktuální potýká s kritikou svých zákazníků, které firma na začátku srpna požádala, aby jí pomohli pomocí nákupů zboží odvrátit krach. „Může nám to zlomit vaz,“ vzkázal Petrův redakci e15 s tím, že se vlivem informací na sociálních sítích a v médiích od firmy odvracejí zákazníci, kteří si po výzvě koupili některý z produktů brašnářství. „Někteří lidé, jak rychle a impulzivně nakoupili, tak rychle teď zakázky ruší,“ doplňuje. Podíl vrácených objednávek se má pohybovat mezi deseti až dvaceti procenty.

„Řádově se však jedná o nižší stovky tisíc korun, které tím společnost ztratí. To pro malou firmu, jako je Brašnářství Tlustý, představuje třeba týdenní tržby. Kvůli tomu nebude na materiál,“ vysvětluje a z celé vzniklé situace obviňuje hlavně média. „Riziko insolvence je dáno zejména souvislostmi s vytvořením mediálního tlaku a stále trvá. O pokračování brašnářství rozhodnou zákazníci,“ doplnil. Krach prý může přijít velmi brzy, a budoucnost firmy je tedy nejistá.

Brašnářství Tlustý se snažilo vylepšit si hospodaření nejen apelem na své zákazníky z minulého týdne, ale ve druhé polovině března a na začátku dubna letošního roku obdrželo také dvě finanční podpory od Národní rozvojové banky (NRB). Ty byly poskytnuty za účelem pořízení zásob. Celkem firma získala podporu ve výši téměř 900 tisíc.