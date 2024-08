„Může nám to zlomit vaz,“ vzkázal Petrův redakci e15 s tím, že se vlivem informací na sociálních sítích a v médiích od firmy odvracejí zákazníci, kteří si po středeční výzvě koupili některý z produktů brašnářství. „Někteří lidé, jak rychle a impulzivně nakoupili, tak rychle teď zakázky ruší,“ doplňuje. Podíl vrácených objednávek, vytvořených minulý týden ve středu, se má pohybovat mezi deseti až dvaceti procenty.

„Řádově se však jedná o nižší stovky tisíc korun, které tím společnost ztratí. To pro malou firmu, jako je Brašnářství Tlustý, představuje třeba týdenní tržby. Kvůli tomu nebude na materiál,“ vysvětluje a z celé vzniklé situace obviňuje hlavně média. „Riziko insolvence je dáno zejména souvislostmi s vytvořením mediálního tlaku a stále trvá. O pokračování brašnářství rozhodnou zákazníci,“ doplnil. Krach prý může přijít velmi brzy, a budoucnost firmy je tedy nejistá.

Jak však redakci e15 sdělil expert na fúze a akvizice Petr Kymlička, přesné zadlužení společnosti lze určit pouze z účetní rozvahy. Tu však Brašnářství Tlustý v rozporu se zákonem naposledy zveřejnilo v roce 2018. Tím pádem nelze s jistotou říci, jak blízko firma ke krachu opravdu je.

Na druhou stranu ale Petrův dodává, že se někteří lidé o firmě právě vlivem událostí posledních dnů dozvěděli. „Paradoxně díky tomu zviditelnění máme i nové zákazníky, kteří do prodejny přicházejí s tím, že nás do této chvíle vůbec neznali a přišli se sami přesvědčit. Tihle lidé hodnotí reálnou práci firmy,“ bilancuje vzniklou situaci. Redakce e15 se snažila získat i stanovisko původního majitele firmy Romana Tlustého, jehož jméno má společnost dodnes v názvu. Ten se však k aktuální kauze nechtěl vyjadřovat.

Úvěr a záruka od státu

Brašnářství Tlustý se snažilo vylepšit si hospodaření nejen apelem na své zákazníky z minulého týdne, ale ve druhé polovině března a na začátku dubna letošního roku obdrželo také dvě finanční podpory od Národní rozvojové banky (NRB). Ty byly poskytnuty za účelem pořízení zásob. Celkem firma získala podporu ve výši téměř 900 tisíc. Informaci o podpoře potvrdila Tereza Kubálková, zástupkyně tiskového mluvčího ministerstva zemědělství, pod které Centrální registr podpor malého rozsahu spadá.

Obě podpory byly poskytnuty formou záruky. To znamená, že se ručitel, v tomto případě NRB, zavazuje uhradit dluh příjemce podpory, pokud by on sám například upadl do insolvence a nebyl schopen půjčku svému věřiteli splatit. V případě, že by brašnářství opravdu zkrachovalo, by tedy zaručené úvěry zaplatila právě NRB. V konečném řetězci pak daňoví poplatníci, jelikož akcie banky vlastní ze sta procent stát.

I když podpora cílila na zaručení úvěrů, s jejichž pomocí měla firma nakoupit materiál do zásoby, mnoho lidí si v poslední době u společnosti stěžovalo na velmi dlouhé dodací lhůty u zboží, způsobené právě absencí materiálu. Podle Petrůvova nedávného vyjádření pro e15 za nimi stál výpadek v dodávce kovových komponentů, které už však firma má. Brašnářství podporu neobdrželo poprvé, což potvrdil i Petrův.

Další čtyři podpory, také formou záruky, obdržela firma v letech 2016, 2017, 2019 a 2021. Letošní dvojice podpůrných záruk byla tedy, co se týče sumy, zdaleka největší. „Je to dáno velikostí obratu, který byl loni velký. Oproti roku 2017 dvojnásobný. Tím pádem jsme dostali i vyšší úvěry,“ upozorňuje Petrův.

Možný investor Vasky

Majitel brašnářství dále dodává, že důvody nynější situace sahají až do covidových let a roku 2022, kdy začala válka na Ukrajině. „Naše závazky jsou proti obratu firmy nicotné, jsou v řádu statisíců. Překážkou není jejich výše, ale urgentnost splatnosti. Uhradit je pro nás představuje tři slušné dny ve špičkovém období. Problémové je cashflow, které je hrozně napnuté. A když jsme po těch čtyřech šílených letech všechny rezervy dali pryč, tak není kde brát. Do toho ještě banky chtějí splatit některé úvěry, protože vidí pokles a reagují na to,“ popisuje Petrův.

Také se zastavuje u důvodu, proč ve středu adresoval lidem výzvu k nákupu: „Jsou dvě možnosti, jak z této situace ven. Buď investor, který to přikryje, anebo prodej zboží. A já tady nechtěl mít investora, protože tato firma je o naději a chuti dokázat, co jiní nedokázali. Protože vyrábět v Praze, to musíte být svým způsobem šílenec.“

Žádný konkrétní investor se zatím ani o vstup do brašnářství nehlásí. O spolupráci ale v minulých dnech uvažoval zakladatel a majitel obuvnické firmy Vasky Václav Staněk. Jeho společnost v minulosti uchránila před zánikem i legendární českou značku Botas. „Samozřejmě mě to napadlo, ale více jsem tuto myšlenku nerozváděl,“ uvedl Staněk.

Účty s Post Bellum vyrovnány

Minulý týden přinesl Deník N informaci, že Brašnářství Tlustý mělo dva roky zadržovat vratku DPH organizaci Post Bellum, která si u společnosti objednala nosiče balistických plátů na neprůstřelné vesty pro ukrajinskou armádu. Nevrácená částka činila téměř 320 tisíc korun. V souvislosti s nynějšími problémy brašnářství se organizace rozhodla obrátit na soud. Ten vydal elektronický platební rozkaz k uhrazení zbylého dluhu.

Petrův pro e15 uvedl, že došlo k vyrovnání závazků. „Dluh byl nesporný a my jsme ho akceptovali. Je to věc, za kterou jsem se vždy styděl,“ přiznal. „Na jeho zaplacení jsme využili zisk, který jsme vygenerovali mimo jiné i díky mediálnímu pokrytí. To nám totiž kromě negativních ohlasů přineslo i vlnu podpory. Za normálních okolností by se vydělané peníze reinvestovaly, my je však samozřejmě použili na splacení závazků.“ Informaci potvrdila i vedoucí komunikace organizace Post Bellum Alžběta Chrobáková.