Do čeho se vyplatí investovat během pandemie koronaviru? | E15.cz

Aktuální vyčkávací období na ekonomické dopady pandemie představuje dobrou příležitost k investování. A to zejména do alternativních komodit, jakými jsou kryptoměny. Platforma pro obchodování s kryptoměnami, Fumbi, za poslední období zaznamenala velký nárůst nových investorů a s poklesem trhu i nárůst depozitů od těch, kteří jsou ve Fumbi delší dobu.

Po vypuknutí epidemie koronaviru klesly spolu se všemi dalšími komoditami i ceny kryptoměn. Jelikož jde o přechodnou situaci, která jednou skončí, můžete vzít tuto investiční příležitost za pačesy, dokud to jde. Za „výprodejové částky“ tak lze získat bitcoiny a další kryptoměny s mnohonásobným potenciálním ziskem.

Která kryptoměna je ta pravá?

Když se řekne kryptoměna, většině lidí se vybaví bitcoin. Na světě ovšem existuje více než 5 000 digitálních měn: jak se v tak obřím počtu zorientovat? Jelikož jde o poměrně komplikovaný trh, je pro začínající investory lepší, když obchodování s kryptoměnami přenechají na odborníky.

Platforma určená k jednoduchému investování do kryptoměn, Fumbi, je k dispozici široké veřejnosti. Tenhle sympatický slovenský start-up při obchodování využívá konzervativní algoritmus, který investuje do portfolia více než 25 TOP kryptoměn: to pro vás snižuje riziko. Díky tomu nejste tak závislí na výkonu konkrétní digitální měny, ale celého trhu.

Uživatelský účet na Fumbi.Autor: Fumbi

Jak dlouho držet investici?

„Při investování je vždy prvořadé dbát na své hmotné zabezpečení, protože koronavirus zpomalil ekonomiku, a to může přinést problémy v podobě poklesu příjmů. Současnou situaci zároveň hodnotíme jako vhodnou dobu pro investici do kryptoměn. Rozhodně však nedoporučuji krátkodobé investice nebo spekulativní investice typu ´dnes levně koupím, zítra draze prodám´. Pro dosažení výraznějšího zhodnocení doporučuji dlouhodobé držení, ideálně alespoň po dobu jednoho 4letého bitcoinového cyklu,“ říká Juraj Forgács, generální ředitel Fumbi.

Jaká je odchylka Fumbi algoritmu od vývoje na trhu?

10 000 uživatelů není jediný údaj, kterým se Fumbi může pochlubit. Průměrná roční vložená částka jeho investorů převyšuje 600 €. Portfolio v současné době tvoří 26 aktivních kryptoměn, to se však dynamicky mění, protože cílem Fumbi je navázání vaší investice na velikost celého trhu kryptoměn. V roce 2019 se to Fumbi povedlo s vynikající přesností: odchylka činila pouhých +0,14 %.

Bezpečnost s certifikátem

Fumbi vás odbřemení také od dalších starostí, třeba tím, jakou formou budete mít své digitální peníze uloženy. Společnost k ukládání klíčů od kryptoměn, které nakoupila, využívá offline papírové peněženky (tzv. Paper Wallet). Znamená to, že důležité informace ke kryptoměnám, které jste jako investoři nakoupili, nejsou uloženy ve virtuálním prostředí, a tak vystaveny možnostem přímých útoků počítačových hackerů, ale jsou fyzicky vytištěné na papíře.

Uložení investic ve Fumbi potvrdil i nezávislý audit kryptoměnových peněženek. Realizovala ho společnost SGS Slovensko. Ta je součástí mezinárodní skupiny SGS (Sociéte generelu de Surveillance), která je respektovanou celosvětově největší organizací v oblasti kontroly, ověřování a zkušebnictví.

Kolik investovat?

Navzdory potenciálu kryptoměn nezapomínejte na skutečnost, že jde o rizikovou investici. Digitální měny jsou známé častými cenovými výkyvy. Zvolte proto pouze takovou částku, kterou si můžete dovolit, i když dojde ke zpomalení ekonomiky a poklesu vašich příjmů. Dnes je každopádně možné investovat do kryptoměn již od 1350 Kč (50 €).