Do jednání mezi EU a Velkou Británii vstoupil spor o sochy | E15.cz

Trumpova otočka

Americký prezident Donald Trump se výjimečně opřel do členů své administrativy, kteří požadují tvrdý postup vůči Číně. Prezident zasáhl proti plánu na zablokování vývozu leteckých motorů společnosti GE do Číny. Důvod? Členové jeho vlády příliš často argumentují národní bezpečností, když chtějí zablokovat transakci s Čínou. „Nechceme, aby bylo nemožné s námi obchodovat,“ řekl Trump. „To by znamenalo jediné, objednávky by putovaly jinam,“ dodal.

Rusko se zavírá před virem

Počet obětí koronaviru Covid-19 přesáhl v pevninské Číně dva tisíce. Rusko uzavřelo své hranice pro čínské občany. Světová zdravotnická organizace uvedla, že agresivní zavádění karantény v centru epidemie, provincii Chu-pej, zpomalilo šíření nemoci. Úřady zakázaly cestování z a do provincie a později přikročily i k omezení vycházení z domovů. „Tato opatření zpomalila síření nemoci v Číně o dva až tři dny a mimo Čínu o dva až tři týdny,“ uvedla Sylvie Briandová z WHO.

Čínská podpora

Akcie v Asii rostou po zprávě, že Čína uvažuje o přímé finanční podpoře a spojování svých aerolinek, jejichž hospodaření bylo zasaženo vleklým uzemněním boxingů 737 MAX a nově i epidemií koronaviru. Analytici se domnívají, že Čína by mohla dostát svému slibu a podpořit odvětví nejvíce poškozená epidemií.

Jednání startují

Jednání o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Velkou Británii se rozjíždějí zostra. Poté, co hlavní britský vyjednavač předložil rozsáhlé požadavky, reagovali zástupci EU prohlášením, že pokud brexit poškodí britskou ekonomiku, vinu nese pouze britský premiér Boris Johnson. A objevují se i další požadavky. Řecko například v rámci jednání vzneslo požadavek na navrácení starověkých soch známých jako Elginovy mramory, které z Atén odvezl v 19. století britský diplomat Thomas Bruce.

Ropné šoky

Ceny ropy opět posílily nad 58 dolarů za barel. Severomořská ropa Brent míří za nejdelším obdobím růstu za více než rok. Obavy z narušení dodávek jsou totiž výrazně větší než vliv slabé poptávky z Číny. USA uvalily sankce na ruský ropný gigant Rosněfť, což může omezit schopnost firmy vyvážet ropu. A povstalci v Libyii bombardovali přístav v Tripolisu, což zastavilo dodávky ze země a vedlo přerušení rozhovorů o klidu zbraní.