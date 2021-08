Do obchodních center chodí méně lidí než před pandemií. Utrácejí ale více peněz | E15.cz

Po květnovém znovuotevření se obchodním centrům zatím nepodařilo přilákat tolik lidí, kolik do nich chodilo nakupovat ve stejném období před pandemií. Zatímco návštěvnost se oproti roku 2019 snížila, tržby naopak mírně vzrostly. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Cushman & Wakefield, kterou má deník E15 k dispozici.

Veškeré obchody se letos otevřely ve třetině května. Jejich návštěvnost byla ve stejném měsíci o třetinu vyšší než v květnu 2020, tržby dokonce o 55 procent vyšší.

„Zdá se, že se v posledních měsících projevuje jednak efekt opožděné spotřeby, kdy se mnoho spotřebitelů již nemohlo dočkat možnosti vyrazit na nákupy do obchodního centra. Zároveň současná situace komplikuje cestování do zahraničí, a tak mnoho lidí, kteří by v létě odjeli na dovolenou mimo Českou republiku, zůstává v tuzemsku, kde tím pádem také utrácí peníze," říká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Podle něj se však situace v jednotlivých nákupních centrech často výrazně liší. Velké rozdíly panují především mezi menšími regionálními obchodními domy a velkými centry, jejichž úspěch do určité míry závisí na zahraničním turistickém ruchu, který se stále nepřiblížil úrovni před pandemií.

Rozdíly panují i mezi jednotlivými obchodníky. Situace zprvu vypadala pozitivně pro prodejce oblečení a obuvi. V květnu měli o devět procent vyšší tržby než ve stejném měsíci roku 2019, v červnu se jim však tržby propadly o více než pětinu ve srovnání se stejným měsíce v předpandemickém roce.

Návštěvnost stále slabší

Dobře si nyní vedou obchodníci s elektronikou. V květnu zaznamenali nárůst o 22 procent, v červnu o 14 procent. Také prodejci se zbožím pro zdraví a krásu hlásili až 15procentní nárůst tržeb v srovnání s rokem 2019.

Vůbec nejlépe se však daří supermarketům – všech dosavadních šest měsíců letošního roku byly jejich tržby výrazně vyšší než ve stejném období předkrizového roku 2019. Navíc nemusely uzavřít ani během lockdownů.

Předkrizové úrovně zatím nedosáhla návštěvnost obchodních center. Oproti roku 2019 byla v květnu o čtvrtinu a v červnu o pětinu nižší. Za nákupy ale lidé utrácejí více než před krizí. V květnu byly tržby obchodníků o čtyři procenta vyšší než předloni, v červnu o dvě procenta.

Úspěch supermarketů podle poradců zaujal investory. „U všech typů investorů vidíme velký zájem o nemovitosti zahrnující prodejnu potravin. Po dlouhé pauze způsobené koronavirovou nejistotou a nárůstem e-commerce se nyní investoři opět zaměřují na obchodní centra, ti západní se rozhlížejí po celém regionu střední a východní Evropy. Nahrává tomu také příznivá cena těchto nemovitostí," říká Michal Soták, partner a vedoucí českého investičního týmu v Cushman & Wakefield.

Od začátku roku se na trhu maloobchodních projektů odehrálo celkem 11 transakcí. Velkou část z nich tvořily prodeje retail parků, jež byly vůči koronavirové krizi vůbec nejodolnější.

V prvním pololetí letošního roku dosáhly investice do komerčních nemovitostí celkem 678 milionů eur, což je o pětinu více než ve stejném období loni. Do konce roku 2021 očekávají poradci z Cushman & Wakefield, že se celkový objem investic bude pohybovat kolem jedné a půl miliardy eur. To je sice více než za loňský rok, ale výrazně méně než v letech před koronavirovou pandemií.

Velkou událostí bylo letošní otevření Primarku v Praze

„Transakční aktivita je v Česku zatím nízká, a to především kvůli nedostatku vhodných nemovitostí, který je zčásti způsobený nízkou výstavbou ve všech nemovitostních sektorech. Panuje také nesoulad mezi tím, o co by investoři měli zájem, a tím, co je na trhu k dispozici,“ říká Soták.

Nejvíce investoři v prvním pololetí utratili za kanceláře, jejichž podíl na celkovém objemu investic dosáhl přesné poloviny. Kancelářských transakcí bylo zároveň nejvíc, dvanáct.

„Na pražské kanceláře cílí hlavně čeští investoři a kupci z regionu. Ceny i likvidita těchto nemovitostí je stabilní. Pražský trh je co do výstavby poddimenzovaný a do koronavirové krize vstoupil s rekordně nízkou neobsazeností, proto by měl jakýkoli výkyv v poptávce zvládnout velmi dobře,“ dodává Soták.

Téměř pětina objemu investic směřovala v letošním prvním pololetí do průmyslových nemovitostí, o které je v posledních letech mezi investory stále větší zájem. Do hotelů se investovalo 16 procent celkového objemu prostředků. V tomto segmentu se přitom odehrála jedna z největších realitních transakcí prvního pololetí roku 2021, prodej W Hotelu Evropa v Praze. Ten koupil od společnosti Julius Meinl zakladatel cestovní kanceláře Exim Tours Ferid Nasr. Smlouvu obě strany podepsaly už v roce 2019, samotný prodej se však uskutečnil až letos.

