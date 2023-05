Do Versailles dorazil Musk i Křetínský. Macron oznámí rekordní investice | e15.cz

Elon Musk (vpravo) přijel do Francie. Setkal se s prezidentem Emmanuelem Macronem.

Na zámek ve Versailles u Paříže se v pondělí postupně sjíždějí dvě stovky předních světových investorů. Je mezi nimi například šéf americké automobilky Tesla Elon Musk nebo jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský. Pozval je francouzský prezident Emmanuel Macron, který se tak snaží přitáhnout do své země zahraniční kapitál a oživit průmysl s důrazem na zelené technologie. Informuje o tom například francouzský ekonomický deník Les Echos .

Setkání investorů, nazvané „Choose France“ neboli „Zvolte si Francii“, se letos koná už pošesté. Elysejský palác v neděli večer uvedl, že na něm oznámí 28 nových zahraničních projektů za rekordních třináct miliard eur, skoro 307 miliard korun, jež vytvoří kolem 8000 pracovních míst.

Například švédská společnost IKEA plánuje v zemi do roku 2026 investovat 906 milionů eur, zatímco britská farmaceutická společnost GSK 400 milionů eur. Americká banka Morgan Stanley by měla na fóru potvrdit vytvoření 200 nových pracovních pozic v pařížském finančním sektoru.

„Všechny tyto investice jsou výsledkem vyjednávání, která trvala řadu měsíců, nebo dokonce let,“ řekl televizi BFM TV francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Politik dále upřesnil, že s Muskem projedná nové daňové úlevy ve Francii pro zelené investice. Ty mají konkurovat štědrým americkým pobídkám, které loni zavedl prezident USA Joe Biden v rámci zákona o snižování inflace. Šéf Tesly dopředu žádné nové obchody neslíbil. Podle Le Maira s ním však francouzská vláda „vede diskuze v několika oblastech, od průzkumu vesmíru až po výrobu automobilů“.

Kdo je Elon Musk?

Macron se má na fóru sejít také se zástupci amerického mediálního konglomerátu Walt Disney. Už dopoledne jednal i s představitelem farmaceutického gigantu Pfizer. Pokud jde o české účastníky, vedle Křetínského má do Versailles dorazit ještě místopředseda představenstva Agrofertu Petr Cingr. O čem budou tuzemští podnikatelé ve Francii jednat, E15 zjišťuje.

Křetínský (spolumajitel vydavatele deníku E15 – pozn. red.) je nicméně na francouzském trhu velmi aktivním hráčem. Nedávno tam například koupil vydavatelství Editis a usiluje o ovládnutí maloobchodního řetězce Casino, v němž je už nyní druhým největším akcionářem.

Macronově vládě se už v posledních dnech podařilo získat několik významných zahraničních investic. Tchajwanský výrobce baterií do elektromobilů ProLogium minulý týden oznámil, že ve Francii postaví gigafactory. O projekt za 5,2 miliardy eur usilovalo i Německo a Nizozemsko. Čínský podnik XTC zase vloží spolu s francouzskou společností Orano 1,5 miliardy eur do místní výroby katodových materiálů pro lithiové baterie. První projekt má Francouzům přinést 3000 a druhý 1700 pracovních míst.

Továrna společnosti ProLogium se stane už čtvrtým závodem na výrobu baterií do elektroaut na severu Francie. Fungovat začne od roku 2026. Evropa je v současné době závislá na dovozu baterií z Asie, což se vlády v EU snaží vzhledem ke svým ambiciózním cílům v oblasti elektromobility změnit.

Podle agentury Reuters si francouzský prezident snaží těmito kroky vylepšit reputaci. Macronova popularita je aktuálně nejnižší za posledních pět let, podporuje ho jen 26 procent obyvatel. Důvodem je zejména jeho kontroverzní důchodová reforma, která posunula minimální věk pro odchod do penze z 62 na 64 let. Reforma vyvolala ve Francii bouřlivé protesty veřejnosti i kvůli tomu, že ji vláda přijala bez projednání v parlamentu.