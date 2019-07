Aerolinky už nevěří v brzký návrat MAXů, hledají náhradní letadla i na příští rok | E15.cz

Letečtí dopravci po celém světě usilují o prodloužení pronájmů letadel, kterými dočasně nahrazují Boeingy 737 MAX, odstavené po sérii katastrof. Vyplývá to z informací oborového serveru Leeham News and Analysis . Dopravci, z nichž mnozí dosud počítali s návratem „MAXů“ do provozu na konci léta, tak už zjevně nevěří, že by se Boeingu podařilo ještě letos vyřešit technické potíže těchto letadel.

Krátce poté, co byly nejnovější letouny od Boeingu v březnu nuceně odstaveny, začaly za ně aerolinky urychleně hledat „záskok“. Řada společností si s leasingovými společnostmi dojednala šestiměsíční prodloužení pronájmu stávajících strojů, které plánovaly vyměnit za nové letouny, případně zvolila možnost dočasného pronájmu od charterových dopravců. To znamená, že aerolinky předpokládaly návrat MAXů do provozu v září či říjnu. Veřejně to potvrdily například americké United Airlines. A také American Airlines uvedly, že 737 MAX se do provozu vrátí po Svátku práce, který se v USA slaví na začátku září.

V interních úvahách dopravců už ale podle informací Leeham News zářijový či říjnový termín nefiguruje. Aerolinky po celém světě se v současnosti snaží dojednat prodloužení leasingu stávajících letadel o dalších šest měsíců, tedy do března či dubna příštího roku.

Inspektoři amerického leteckého úřadu FAA mezitím při testech opraveného softwaru systému MCAS, který byl zřejmě jednou z příčin leteckých katastrof, odhalili další technický problém. To znamená další odklad testovacího letu, jenž předchází uvolnění letadel do provozu. Šéf společnosti Southwest Airlines Gary Kelly v reakci na zprávu oznámil zaměstnancům, že 737 MAX se vrátí do provozu „mnohem později“, než v dosud předpokládaném říjnovém termínu. Pro společnost to znamená rozsáhlé změny v jejích plánech, dodal v interním sdělení, z kterého citovala americká média.

Odstávka Boeingů 737 MAX připravila dopravce po celém světě o téměř 400 letadel. Boeing mezitím pokračuje ve výrobě těchto letounů tempem 42 kusů měsíčně, kolem výrobních závodů se tak už stihlo nahromadit dalších zhruba 200 letadel a toto množství se bude neustále zvyšovat.

Ani úspěšné dokončení opětovné certifikace a uvolnění 737 MAX do provozu ale neznamená, že všechny tyto letouny budou moci ihned vzlétnout. Kromě instalace úprav, které si vyžádají úřady, budou muset dlouhodobě uskladněné stroje nejprve projít revizí, což může zabrat i několik měsíců. Piloty 737 MAX pak čeká přeškolení, což vzhledem ke globálnímu nedostatku leteckých simulátorů na tento typ letounu může zejména pro menší aerolinky znamenat další zdržení. Podle některých analytiků oslovených Leeham News se tak poslední z odstavených letounů mohou vrátit do provozu až v roce 2021.

Situace těžce dopadá také na české aerolinky Smartwings. Společnost má ve své flotile sedm těchto strojů a další jí měly být doručeny před začátkem hlavní sezony. Celkem měly stroje 737 MAX letos v létě tvořit třetinu flotily tuzemského dopravce. Společnost musela kvůli nedostatku letadel omezit provoz na některých linkách. Valná hromada firmy také rozhodla, že za loňský rok nevyplatí dividendu. Smartwings také neúspěšně usilovaly o navýšení základního kapitálu, to opakovaně zablokoval minoritní akcionář, společnost China International Group Corporation. „Nedojde-li k posílení finanční pozice, existuje významné riziko ohrožení samotné existence společnosti,“ uvedl k tomu v pozvánce na valnou hromadu člen představenstva Smartwings Jiří Jurán.