Airbus vydal urgentní pokyn pro A320: softwarová úprava je nutná před vzletem
- Airbus nařídil okamžitou softwarovou úpravu u části letadel A320, a to ještě před dalším letem.
- Podle Reuters se může opatření týkat až kolem 6000 strojů, tedy zhruba třetiny flotily Airbusu.
- Důvodem je zjištění, že intenzivní sluneční záření může narušit data důležitá pro letové řízení; Wizz Air i Air India varují před možným zpožděním letů.
Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Společnost to uvedla v prohlášení. Podle zdrojů agentury Reuters by se svolání mohlo týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové flotily tohoto výrobce. Úpravy je nutné provést ještě před příštím vzletem. Dopravci Wizz Air a Air India už předem upozornili, že se opatření může dotknout některých jejich letů.
Podle výrobce analýza nedávného incidentu odhalila, že intenzivní sluneční záření může u těchto letounů poškodit údaje důležité pro fungování letového řízení.
„Airbus následně identifikoval značný počet letadel řady A320, která jsou v současné době v provozu a která mohou být ovlivněna,“ uvedla společnost s tím, že spolupracovala s leteckými úřady a požádala provozovatele o okamžitá preventivní opatření.
„Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a budeme úzce spolupracovat s provozovateli, přičemž bezpečnost je pro nás hlavní a prvořadou prioritou,“ dodala společnost s tím, že uznává, že krok může narušit provoz.
Maďarská letecká společnost Wizz Air agentuře Reuters sdělila, že opatření se může dotknout některých jejích letů, které se mohou zpozdit. Dopady na provoz připustily také aerolinky Air India.