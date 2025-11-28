Mzdy manažerů německých automobilek krizí netrpí. Kati továren jsou v éře propouštění opět vítězi
- Specializovaní manažeři v německém automotive patří k nejbohatším napříč odvětvími, i v době plné výzev.
- Jejich roční výdělky dalece předčí odměny na srovnatelných pozicích v Česku.
- Ve mzdách mužů a žen na stejných pozicích přetrvávají významné rozdíly.
Ačkoliv řada německých automobilek a spousta jejich německých dodavatelů čelí velmi vážným problémům, pracovat v tomto odvětví se nadále vyplatí. Jakkoliv musí giganty typu Volkswagen nebo Bosch propouštět po desítkách tisíc a zavírat závody, specializovaných manažerů si nadále velmi cení. Znázorňuje to nejnovější analýza pro web Automobilwoche, kterou vytvořili analytici společnosti Kloepfel by EPSA zaměřující se na optimalizaci nákupů, dodavatelských řetězců a logistiky.
Ukazuje, že v době, kdy musí tamní automobilky a dodavatelé stlačovat náklady na minimum, jsou specializovaní manažeři s know-how, jak ušetřit, v pozici vítězů. Například nákupní manažeři dosahují průměrného ročního příjmu 123 tisíc eur (téměř tři miliony korun), tedy o osm procent více oproti německému průměru napříč odvětvími. Manažeři, kteří mají na starost nákup komodit nebo se specializují na operativní pořízení specifického zboží, vydělávají v průměru 103 tisíc eur. Takzvaní strategičtí nákupčí si pak přijdou na 81 tisíc eur. I oni tak předčí německý průměr.
Klíčové kritérium, které staví zaměstnavatelé na první místo při posuzování jejich práce, je v 86 procentech případů schopnost stlačit náklady na minimum. Téměř každý druhý manažer z branže pak uvádí, že ho hodnotí automobilky a dodavatelé podle toho, zda dodržuje rozpočet. Přihlíží se také ke schopnosti zajistit bezpečnost dodávek nebo adekvátní dodací lhůty, tyto faktory ale nejsou zásadní. Výkonnost se naopak vůbec neměří téměř u každého desátého manažera – tací se však řadí mezi „chudé“ svého oboru. Jejich roční příjem totiž klesá na 68 tisíc eur.
Srovnání mezd v Německu a Česku
Analýza ukazuje, že si automobilky i dodavatelé velmi cení expertů, kteří vědí, jak firmě ušetřit. Ti, kteří jsou zodpovědní za digitalizaci nebo automatizaci, vydělávají v průměru 122 tisíc eur. Odměně 121 tisíc eur se těší také odborníci na řízení rizik nebo odolnosti vůči krizím.
Pro srovnání: medián hrubé měsíční mzdy u řídicích pracovníků v oblasti zásobování a nákupu napříč odvětvími v Česku činil v prvním pololetí letošního roku téměř 108 tisíc korun. Uvádí to ministerstvo práce a sociálních věcí v materiálu Informace a statistiky o průměrném výdělku. V případě druhé nejvýše uvedené kategorie – specialistů v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb – činila mediánová odměna 85 tisíc. Ročně se tak jednalo o 1,3 a 1,0 milionu korun. V přepočtu na eura: 54 a 41 tisíc.
„Lidé na vysoce kvalifikovaných pozicích – technický specialista, inženýr, manažer – si vydělávají až mezi 65 a 80 tisíci korunami. Potvrzuje se rostoucí tlak na přilákání a udržení expertů v oblasti digitalizace, automatizace a procesního řízení. Tento rozdíl jasně ukazuje, že trh odměňuje především odbornost a schopnost přizpůsobit se technologické transformaci. Naopak základní operátorské profese mají spíše stagnující vývoj,“ komentuje vývoj na českém trhu práce Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Automobilový průmysl odměňuje odbornost
Navzdory mnoha výzvám však zůstává německý automotive mnohem štědřejším zaměstnavatelem, a to v porovnání s Českem i s německým průměrem. „Německý automobilový průmysl patří v oblasti nákupu k nejatraktivnějším odvětvím. Vedoucí pozice, ke kterým náleží velké objemy nákupů a digitální strategie, se jednoznačně vyplácejí. Vzdělání, zkušenosti a výkonově měřitelná práce přinášejí další výhody,“ shrnuje partner ve společnosti Kloepfel by EPSA Stephan Hofstetter.
Z šetření, kterého se zúčastnilo 1150 nákupních manažerů, také vyplynuly zásadní rozdíly v odměňování mužů a žen. Zatímco u mužů je medián příjmu 108 tisíc eur, v případě žen činí 78 tisíc. Rozdíl je způsoben částečně tím, že muži častěji působí na pozicích hlavních nákupčích a ženy na nižší úrovni strategických nákupčích. Nicméně i na stejné pozici strategického nákupního manažera pobírají ženy v Německu přibližně o třináct procent nižší odměny. Příjem se každopádně zvyšuje s věkem. U osob mezi 31 a 35 lety činí 84 tisíc eur, v rozmezí 41 a 45 let stoupá na 121 tisíc.
