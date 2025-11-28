Obytné auto jako mezonet. Čínská přestavba BYD s terasou budí pozornost
- V Číně roste boom obytných aut a vznikl i kompaktní obytný vůz na užitkovém BYD s hybridním pohonem.
- Má dvoupodlažní řešení: dole kuchyňka a koupelna, nahoře spaní až pro čtyři a výsuvná střecha mění horní část v terasu.
- V Evropě se zatím oficiálně neprodává, v Číně stojí zhruba 38–70 tisíc dolarů a dovoz by komplikovalo clo i homologace.
Segment obytných aut zažívá v poslední době rozmach i v Číně. Tamní trh už nabízí třeba poměrně kompaktní obytný vůz postavený na základě užitkového modelu BYD, který má výsuvnou střechu a dokonce i terasu v „druhém patře“. BYD je přitom největší čínská soukromá automobilka. V Evropě si ji spojujeme hlavně s osobními auty, v Číně ale běžně prodává i užitkové vozy – a právě jeden z nich se stal základem pro překvapivě praktický, místy až luxusně pojatý obytný model, píše Auto.cz.
Základem je zmíněné užitkové BYD s hybridním ústrojím: přední kola pohání elektromotor, zatímco spalovací motor je umístěný vzadu. Na kabinu s průchodem pak navazuje speciální obytná nástavba, kterou v Číně vyrábějí firmy zaměřené na podobné přestavby – například Chengli Special Automobile.
Tohle konkrétní řešení je speciální zejména dvouposchoďovou koncepcí. Zatímco ve spodní části najdeme klasické zázemí kuchyňky, koupelnu a malou oddechovou část, v druhém patře, kam se dostanete po malém schodišti, je samostatná spací část až pro čtyři osoby. Obytný vůz tak skvěle využívá výšky „dárcovského“ vozu.
Luxusní terasa
Prostornou ložnici navíc díky výsuvné střeše můžete proměnit na luxusní terasu. Ta může být vybavena například venkovní kuchyní, případně krytou markýzou s bočními panely, takže můžete z terasy vytvořit další místnost.
Oficiální dovoz do Evropy zatím neexistuje, zájem by zde přitom zcela určitě zbyl. Zejména když vezmeme v potaz cenu, která se na čínských tržištích v čele s Alibabou pohybuje zhruba od 38 do 70 tisíc amerických dolarů, což je zhruba 800 tisíc až 1,47 milionu korun.
V částce ovšem logicky nejsou zahrnuty náklady na dovoz, clo ani homologační poplatky. Navíc vyvstává otázka, co by zdejší regulátoři na dvoupatrovou koncepci s výsuvnou střechou řekli. Každopádně se jedná o zajímavé řešení, které i na relativně malém půdorysu dokáže vykouzlit slušný obytný prostor.