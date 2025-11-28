Předplatné

Policie našla u šéfa Správy železnic hotovost přes 80 milionů. Jde o rodinné úspory, brání se Svoboda

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

  • NCOZ našla v domě šéfa Správy železnic Jiřího Svobody hotovost přes 80 milionů korun.
  • Svoboda tvrdí, že jde o rodinné úspory, a uvedl, že není trestně stíhán.
  • Zásah policie souvisel se zakázkami ŘSD a SŽ, zatím bez obvinění a zadržení.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) při prohlídce domu generálního ředitele Správy železnic (SŽ) Jiřího Svobody podle webu iROZHLAS.cz našli hotovost přesahující 80 milionů korun. Svoboda uvedl, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho předků.

„Prostředky pochází z celoživotních úspor mého otce a jeho otce, průmyslníka. Po historických a osobních zkušenostech nedávali prostředky do bank a chtěli je mít uložené pro případ dalších politických nezdarů, spravuji je s otcem posledních 30 let,“ sdělil Svoboda. Přesnou částku neupřesnil. Serveru Seznam Zprávy pak řekl, že si ve funkci vydělal 70 milionů korun, a dodal, že není trestně stíhán.

NCOZ zasahovala v úterý v souvislosti se zakázkami Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správy železnic na několika místech. Podle dosavadních informací nikoho nezadržela ani neobvinila a z dotčených firem si odnesla dokumenty.

Koruny, eura i dolary

Částka, kterou podle iRozhlasu nalezli kriminalisté v jeho soukromém trezoru, byla složena z českých korun, eur a dolarů. Dále našli sbírku luxusních hodinek. Podle Svobody hotovost pochází zejména z prodejů cenin.

Kriminalisté z NCOZ zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani neobvinili. Z firem si odnesli dokumenty.

Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků, je mezi nimi například dostavba dálnice D3 nebo modernizace Masarykova nádraží v Praze. Podle serveru z listin vyplynulo, že se případ týká ředitele ŘSD Radka Mátla, ředitele SŽ Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska.

Ministerstvo dopravy na základě policejních zásahů poté rozhodlo o nezávislém auditu prověřovaných zakázek. Ve středu byl podle mluvčí SŽ Nely Eberl Friebové zahájen mimořádný interní audit, který se zaměřuje na zákonnost postupů a dodržení interních pravidel při zadávání a realizaci veřejných zakázek.

Správní rada SŽ na dnešním jednání vzala na vědomí informaci o nařízení interního auditu a po generálním řediteli požadovala, aby ji podle možností seznámil s poskytnutou součinností orgánům činným v trestním řízení, tedy policii, státním zástupcům a soudům.

Bod týkající se případné Svobodovy rezignace na programu nebyl. „Jakékoliv opatření jsme připraveni přijímat v době, kdy budeme případně seznámeni se závěry týkajícími se prověřovaných akcí,“ sdělil předseda správní rady Martin Červíček (ODS).

Vstoupit do diskuze (2)

