Stávkují členové Mezinárodní asociace lodních dopravců (ILA), kteří zastavili kontejnerovou dopravu od Maine až po Texas. Od zahájení protestní akce je neodradili ani zaměstnavatelé, kteří jim nabídli zvýšení mezd skoro o 50 procent. Stávka by v případě delšího trvání mohla zvýšit například ceny potravin nebo automobilů.

Stávka může ovlivnit prezidentské volby v USA

Důsledky stávky, která začala v úterý, vytváří další nejistotu v americké ekonomice. Mohou se také přímo projevit v amerických státech od Georgie po Michigan, které dlouhodobě nejsou baštou demokratů ani republikánů, a budou podle očekávání hrát rozhodující roli v prezidentských volbách. V klání o Bílý dům se v listopadu utkají exprezident Donald Trump a viceprezidentka Kamala Harrisová. Nad tím, jak se oba kandidáti k otázce postaví, panují otazníky. Dosud se v kampani soustředili převážně na jiná témata, například na následky hurikánu Helene. Americký prezident Joe Biden má pravomoc stávku na 80 dní přerušit kvůli vyjednávání, ale zatím tak neučinil.

Velká část nejistoty závisí na tom, jak dlouho a v jaké míře se budou projevovat případné důsledky stávky. „Pokud to bude trvat déle než několik dní nebo týden, bude to mít obrovské kaskádové dopady,“ řekl zakladatel a šéf společnosti Flexport Ryan Petersen serveru Yahoo Finance.

Podobný názor má i analytička Lisa DeNightová ze společnosti Newmark. „Pokud se to protáhne, bude to mít kaskádové dopady na celou globální ekonomiku - nejen na tu americkou. Takže nepředvídatelnost tohoto problému skutečně hraje roli a může hodně narušit globální dodavatelské řetězce,“ řekla stanici CNBC. Několikadenní výpadky by podle expertky mohly mít významné důsledky například pro farmaceutický, automobilový a zpracovatelský průmysl.

Američanům hrozí nedostatek čerstvého ovoce

Američtí spotřebitelé by mohly stávku pocítit v podobě nedostatku zboží podléhajícího krátké trvanlivosti nebo výkyvům teplot, jako jsou banány a jiné čerstvé ovoce. Hrozí také nárůst cen potravin nebo autodílů.

Dánský přepravní gigant Maersk varoval, že jen ze sedmidenní stávky by se společnost mohla vzpamatovávat čtyři až šest týdnů. Přerušení dopravy podle ní pravděpodobně povede ke zpožděním, zvýšeným nákladům a logistickým problémům pro firmy, které se spoléhají na přístavy na východním pobřeží USA a v Mexickém zálivu.

VIDEO: Hlavním tématem amerických voleb bude migrace a potraty, tvrdí profesor a ekonom Jan Švejnar pro FLOW

FLOW: Hlavním tématem amerických voleb bude migrace a potraty, tvrdí profesor a ekonom Jan Švejnar • e15

Podle některých analytiků by ale dopady stávky nemusely být rozsáhlé, jelikož Biden nakonec nebude mít na výběr, a bude nucen zasáhnout, přestože se tomu zatím dosud vyhýbal.

Námořní zásobovací řetězce po celém světě letos již těžce zasáhl konflikt na Blízkém východě, kde povstalečtí jemenští Húsíové útočí na plavidla v Rudém moři či dlouhotrvající sucho, které postihlo Panamský průplav. Problémy pro USA pak přineslo zřícení mostu v Baltimoru, do kterého v květnu nabourala neovladatelná nákladní loď.