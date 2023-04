Auto budoucnosti bude větší a dražší, zato zábavnější a funkčnější | e15.cz

Díky vynalézavosti a odvaze dosáhl Camille Janatzy před 45 tisíci dny životního počinu. Jako první člověk na světě dokázal belgický automobilový závodník, konstruktér a byznysmen 29. dubna 1899 překonat tehdy nepředstavitelnou rychlost sto kilometrů v hodině. Co víc, povedlo se mu to vlastnoručně sestrojeným elektromobilem. O století a čtvrt později by pýcha vycházející ze schopnosti akčního řízení stovkou za hodinu svědčila mnohem spíše o duševní poruše než o mimořádných konstruktérských a šoférských schopnostech. Naopak chlubit se elektromobilem je dnes stejně běžné jako v Janatzyho časech cestování vlakem. Zatímco v případě elektrického pohonu lze hovořit s trochou nadsázky o návratu do minulosti, jiné současné trendy autosvěta vykazují futurističtější rysy.