Auto k pronájmu. V Česku začíná fungovat operativní leasing bez určení doby splácení | E15.cz

Společnost Driveto.cz nabídne operativní leasing aut bez stanovení konkrétní doby splácení. Zákazník tak bude moci auto kdykoliv vrátit nebo si jej naopak ponechat libovolně dlouho, aniž by to dopředu oznámil. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Podobnou službu v tuzemsku podle dostupných informací nikdo další nenabízí.