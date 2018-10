Pražské Podolí a Zlíchov propojí nový most, radní vybrali vítěze architektonické soutěže | E15.cz

Vedení hlavního města vybralo vítěze architektonické soutěže na nový most přes Vltavu, který má v budoucnu propojit Prahu 5 a Prahu 4. Stal se jím návrh vypracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. Novináře o tom informovali primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a její náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Architektonickou soutěž na podobu mostu město vyhlásilo koncem loňského roku a přihlásilo se do ní 38 návrhů. Stavba by podle odhadů měla vyjít zhruba na miliardu korun. Zatím není jasné, kdy by se s ní mohlo začít.