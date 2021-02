Boeing 737 MAX se vrací do jiné doby, ale s novým potenciálem | E15.cz

Po Spojených státech, Kanadě nebo Brazílii už smí Boeing 737 MAX létat i nad Evropou. Koronavirus ale mezitím změnil svět letectví k nepoznání. Má nejprodávanější letadlo od amerického gigantu stále co nabídnout? Ano, shodují se lidé z oboru.

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) koncem ledna rozhodla, že letouny Boeing 737 MAX smějí opět nad Evropou přepravovat cestující. Nová generace nejrozšířenějšího letadla na světě strávila na zemi 22 měsíců poté, co při dvou nehodách způsobených technickou chybou strojů zemřelo 346 lidí. Odstraňování příčin katastrof trvalo Boeingu mnohem déle, než se zpočátku očekávalo.

Nyní se ale letouny vracejí do služby. Přicházejí do prostředí, kterému podle analytiků kromě koronavirových restrikcí bude vládnout tlak na co nejnižší ceny. „Aerolinky se budou muset naučit létat ekonomičtěji,“ tvrdí ředitel tuzemské pilotní školy F Air Michal Markovič. Zlevnit mají podle něj hlavně tradiční síťoví dopravci.

„Jestli může Ryanair létat za nějaké ceny, tak za podobné ceny budou muset létat i oni. Tam bude směřovat letecká doprava,“ dodává s tím, že dravé nízkonákladové aerolinky se na předkrizové objemy dopravy vrátí možná už na přelomu letošního a příštího roku.

„Ozdravení trhu se podle očekávání bude opírat o masivní stimuly ze strany nízkonákladových aerolinek,“ uvádí OAG, poradenská společnost zaměřená na leteckou dopravu. Dodává, že evropské nízkonákladové aerolinky již v letošním druhém pololetní plánují zvýšit kapacity.

Návrat MAXů přitom může Ryanairu, který má ve flotile výhradně Boeingy 737, pomoci ušetřit. Totéž platí po tuzemské Smartwings. „Jedná se o ekonomičtější stroje, než jsou dosavadní Boeingy 737-800 a -700. Jejich návrat tedy z pohledu nákladů na let v době, kdy se počítá každá koruna, bude určitě přínosem,“ říká na adresu domácího dopravce analytik společnosti Deloitte Jakub Habarta.

Na druhé straně budou muset aerolinky jednorázově investovat do uvedení letadel do provozu a dodatečného výcvik pilotů, jak požaduje EASA. U nových letadel bude také dražší leasing.

Boeing 737 Max nicméně může být pro aerolinky atraktivní i tím, že po řadě stornovaných objednávek jsou jeho zakázkové knihy mnohem méně popsané než u konkurenčního Airbusu. Během odstávky totiž Boeing přišel o více než tisíc objednávek na 737 MAX. Teď tak lze tyto stroje získat dříve než Airbusy A320neo.

„Boeing se navíc bude snažit ukázat, že je o letadlo zájem, a je možné, že některým vysokoprofilovým zákazníkům bude nabízet výhodné ceny, navýší-li například objednávku,“ myslí si Habarta. A až krize pomine, dopravci budou nová letadla potřebovat co nejrychlejí, dodává Markovič. Například Ryanair nakupuje už nyní, v závěru roku 2020 objednal dalších 75 letounů 737 MAX.

Hlavní výzvou pro aerolinky každopádně zůstává, jak co možná nejobsazenější letouny co možná nejdéle držet ve vzduchu. Flotila Smartwings a dalších společností se totiž skokově zvětší v okamžiku, kdy je stále náročné najít pro letadla vzhledem ke koronakrizi využití, dodává Habarta. Jako vždy totiž platí, že nejdražší letadlo je pro aerolinky to, které stojí na zemi.